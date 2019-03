Öngyilkos lett a Prodigy frontembere - augusztusban felléptek volna a Szegedi Ifjúsági Napokon

Van segítség!



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az ongyilkossagmegelozes.hu weboldalt!

"Kimentünk és a 49 éves férfi halálát állapítottuk meg. Értesítettük a legközelebbi hozzátartozót. A halálesetnél gyanús körülmény nem volt. A dokumentumokat előkészítettük a törvényszéki orvosszakértő számára"

2015. július 10-i kép Keith Flintről, a The Prodigy brit elektronikus zenekar frontemberéről az együttes fellépésén az Alive Fesztiválon a portugáliai Oeiras közelében. Fotó: MTI

Elhunyt, a Prodigy vad hajviseletéről ismert legendás frontembere, írja a The Sun. Angliai otthonában találtak rá a holttestére reggel 8.10 perckor. Idegenkezűség nem merült fel a rendőrök információi szerint.Érdeklődtünk a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezőjétől, Jávorszy Ivántól, az IH Rendezvényközpont igazgatójától, aki tőlünk értesült a hírről - egyelőre nem tudott reagálni. A részletekkel később jelentkezünk.Az MTI az Independent online kiadása alapján írta: Az énekest hétfőn holtan találták otthonában, az essexi Dunmow-ban. A rendőrség még a házban van, noha gyanús körülmény nem merült fel. Az essexi rendőrség szóvivője a The Sunnak elmondta,- mondta a szóvivő.Nem sokkal később a zenekar hivatalos Instagram-oldalán is megerősítette a halálhírt. Zenésztársa, Liam Howlett a posztban azt írja, Keith Flint a hétvége során öngyilkos lett:

A hír igaz, el sem tudom hinni, amit mondok, de Keith a hétvégén véget vetett a saját életének".

1990-ben megalakult a Prodigy zenekar (amely valószínűleg Liam "Moog Prodigy" nevű szintetizátoráról kapta a nevét). Keith Flint a zenekar táncosa volt, de 1996-ban megírta, és felénekelte a " Firestarter " című dalt. A hozzá készült videóban Flint bemutatta új punk megjelenését. Addig hosszú haját rövidre vágatta, és középen leborotválta - így vált a Prodigy ikonikus figurájává. Életrajzát elolvashatják a wikipédián. A Prodigy többször fellépett a Sziget Fesztiválon,. A fellépésről készült fotógalériát