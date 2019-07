Önként jelentkeztek a várvédő harcosok - Nándorfehérvárra emlékeztek

– Önként jelentkező harcosok vagyunk. Van kard, lándzsa, bárd és kés – sorolta a fegyvereket a Mátyás téren szombat délután Ancsányi Áron, Béke Utcai Általános Iskolából, aki aznap hős várvédő katona volt néhány perce a Nándorfehérvári Emléknapokon.A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján, 2006-ban a szegedi ferences rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a nemzeti gyásznapok mellett a világraszóló győzelmek előtt is méltóképpen tisztelegjenek.Szombat délelőtt a belvárosból, miként Hunyadi vitéz katonái, az egykori hadiúton érkezett a hagyományőrző menet Alsóváros főterére. A megnyitón Pleskonics András műsorvezető az esemény díszvendége, Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szavait tolmácsolta. A politikus sajnálatát fejezte ki, hogy hivatali teendői miatt nem tudott eljönni Szegedre.– Ahogy annak idején, úgy ma, a 21. században is kiemelkedő szerepet játszik Magyarország Európa határainak védelmében. Meggyőződésünk, hogy a kontinens biztonságának visszaszerzéséhez meg kell állítani a bevándorlást, meg kell védeni az európai keresztény kultúrát, hagyományainkat, értékeinket. Elődeink hősiessége ma is erőt ad küzdelmeinkhez – fogalmazott levelében az államtitkár.A Mátyás téren délután a Parthiscus Élő Szerepjáték Egyesület szervezésében csatázhattak a gyerekek. Ancsányi Áron azt is elmondta, nem ismeri név szerint a többi katonatársát, de ez nem gond, mert Nándorfehérváron sem ismerték egymást. – Több száz ember nem tudhatja egymás nevét – állapította meg bölcsen, majd amikor történelmi ismereteit teszteltük, azt felelte, a csata végén a törökök visszavonultak szégyenkezni.A szentesi Hunyadiak Örökében Hagyományőrző Egyesület tagjainak köszönhetően egy 15. századi hadi táborral és a gyerekek legnagyobb örömére a korabeli fegyvererekkel ismerkedhettek a látogatók, miközben a vastag, korabeli ruhákba öltözött hagyományőrzőkről patakokban folyt az izzadság. – Három kérdést utálnak nagyon a hagyományőrzők: nincs meleged, nem nehéz és igazi – sorolta az egyesület egyik tagja, Asztalos Imre.A hagyományőrzők a legnagyobb sikert a 15. szézadi tűzfegyver-bemutatóval aratták, amikor hatalmas durranással robbant a puskapor a kézi ágyúkban. Kivéve az egyiket, ami besült és meglepetésképp csak a bemutató után sült el. A feszültséget a középkori világzenét játszó Bordó Sárkány Régizene Rend táncháza oldotta, a körtáncba, amit a színpad előtt jártak, bárki beállhatott.