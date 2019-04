Önkéntes tárlatvezető lehetsz!

Az önképzésre és önkénteskedésre egyaránt adott a lehetőség Nátyi Róbert, az összművészeti központ vezető kurátora, az SZTE egyetemi docense szakmai felügyeletével, illetve az egykor a szegedi egyetemen diplomázó Csúri-Magosi Rita múzeumpedagógus koordinálásával.



– A REÖK-re mint múzeumra, a tárlatrendezés belső finomságaira is kíváncsi vagyok – mondta az SZTE filozófia mesterszakos hallgatójaként a kurátor specializációt választó Kanyó Csilla. A szegedi bölcsészhallgató a gyakorlati fogások ellesésére, a képek elrendezéséből adódó üzenetre fókuszál.



Az angolul Docent Programnak nevezett módszer lényege, hogy a kiállítást ismerő Docent, azaz tárlatvezető – egy mediátorhoz hasonlatosan – közvetít a mű és az érdeklődő között, bemutatja a műveket a látogatóknak.



– Az irodalom és a képzőművészet kapcsolatával foglalkozom, ezért jelentkeztem önkéntes tárlatvezetőnek – jelentette ki Németh Zsófia. Az SZTE magyar mesterszakos hallgatója úgy véli: fontos küldetés egy-egy tárlat üzenetét közelebb vinni az emberekhez. Kiemelte az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz-művészettörténet Tanszékén 2007 óta oktató Kántor Ágnes táblaképe is falra került a REÖK-ben.



Az „art docens" szerepkörű SZTE-hallgatók a táblaképfestészeti biennálétól kezdve a Mihályfi-gyűjteményen át Aknay János életmű-kiállításáig, majd az ezt követő tárlatokon is segítik a műalkotás befogadását, a mű és nézője egymásra találását.