Önkénteseket képez az Ágota Alapítvány

Az önkéntesek leginkább a már hagyományos nyári táborok során kerültek kapcsolatba az alapítvány által támogatott fiatalokkal. Továbbképzésük folyamatos, amelyet szakemberek – pedagógusok, szociális szakemberek – végeznek. Az Állami Gondozottak Országos Táborát idén már 23. éve rendezik meg. A gyerekek számára az a tíz nap maga a mennyország.



– Érdekesség, hogy a segítők megközelítőleg 30 százaléka azok közül kerül ki, akik korábban álltak már valamilyen kapcsolatban az alapítvánnyal, vagyis maguk is állami gondoskodásban nőttek fel, vagy veszélyeztetett fiatalok voltak. Az ő mintájuk nagyon fontos és hiteles forrás a segített gyermekek számára – mondta Szili-Balogh Mária önkéntes koordinátor. Most is várják az önkéntes munka iránt érdeklődőket, többek között a bm@agotaalapitvany.hu e-mail-címen.