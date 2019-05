Önvédelemből veszik a gázpisztolyt a tanyavilágban: a migránsválság óta több fegyvert vesznek

Sokak szerint a fegyver biztonságérzetet ad. Fotó: Kuklis István

Sokan félelemből vesznek fegyvert - ezt tapasztalja Sánta Péter. Fotó: Kuklis István

Egy jó ideje már szinte egymás kezébe adják a kilincset a szegedi fegyverboltokban az emberek. Csak amíg a Petőfi Sándor sugárúti szaküzletben voltunk, hárman jártak bent, és mindhárman vásároltak valamit. Az egyik férfi, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét, egy gázpisztolyt vásárolt.– A zákányszéki tanyavilágban élünk, és így sokkal nyugodtabbak lehetünk, a fegyver biztonságérzetet ad. Sok gyanús alak járkál mostanában a környéken, olyanok, akiket sosem láttunk. Vannak köztük, akik szemlátomást azért jönnek, hogy felmérjék a terepet, azt nézik, hogy hol laknak idős emberek – indokolta a vásárlást a férfi.Egyetértett vele az üzlet eladója is. Sánta Péter elmondta, hogy szinte mindegyik korosztályból akad, aki fegyvert vesz náluk, nem több az idős, mint a középkorú vagy a fiatal. Egy dolog azonban közös bennük, a vásárlás oka. A vevők jelentős része egészen egyszerűen félelemből vásárol gázriasztó vagy gumilövedékes fegyvert. Ők jellemzően rossz környéken vagy a határ közelében élnek.– Érezhető volt a forgalomnövekedés akkor, amikor kitört a migránsválság. Akkor az emberek felkészültek a legrosszabbra, és biztos, ami biztos alapon vettek fegyvert – tette hozzá Sánta Péter.A vásárlók másik része pedig szórakozásból vásárol fegyvert. Az eladó szerint sokan vannak olyanok, akik hétvégente a baráti társasággal nem szórakozóhelyre mennek, hanem például célba lőnek, hátul a kertben. Ők légfegyvereket vagy airsoft fegyvereket használtak, amelyek szabadon vásárolhatók.A Petőfi Sándor sugárúti üzletben egyébként csak olyan fegyvereket árulnak, amikhez nem kell engedély. Azaz egy kivétel mégis van, a gázriasztó fegyvereknél. Ezek néhány éve lettek szabadon vásárolhatók. Csupán akkor kell engedélyt kérni a rendőrségtől, ha az ember magánál akarja tartani, nemcsak otthon tárolni. Az engedélyt bárki megkaphatja, aki nem büntetett előéletű vagy nem folyik büntetőeljárás ellene. Egyébként Magyarországon az úgynevezett szerelt lőszeres fegyverek az engedélykötelesek. Ez azt jelenti, hogy a hüvelybe bele van nyomva a lövedék, amelyet a lőportöltet lő ki, azaz tulajdonképpen egy robbanás repíti ki a golyót.Ahogy korábban megírtuk, a legutóbbi megyei közgyűlésen monda el Dakos József megyei rendőrfőkapitány, hogy a megyében 2903 ember jogosult valamilyen lőfegyver tartására. Rajtuk kívül úgynevezett jogi személyeknek is lehet fegyverük. Ők lehetnek például vállalkozások, vagy akár civil szervezetek is. Közülük 56-nak van fegyvertartási engedélye. Velük együtt Csongrád megyében összesen 9227 darab engedélyezett lőfegyver volt nyilvántartva tavaly. Ebben benne vannak például a vadászok fegyverei is, akik természetesen éles fegyvereket tartanak.