Operatúra Turandottól Stuart Máriáig: visszatér majd a Belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termébe a MET közvetítéssorozata

A New York-i Metropolitan Opera 2019/20-as évadának tíz előadása látható októbertől a Met Live in HD közvetítéssorozatban Szegeden is, a Belvárosi mozi felújított Zsigmond Vilmos termében. Az új évad különlegessége, hogy a program gerincét adó három Puccini-opera mellett három 20. századi mű is szerepel az élőben közvetített tíz produkció között.



A mozis operaszezon október 12-én indul Puccini Turandotjával Franco Zeffirelli rendezésében, a címszerepet Christine Goerke énekli. A Pillangókisasszonyt november 9-én Anthony Minghella színpadra állításában, Huj Ho Cso-cso-szán alakításával és a legendás Plácido Domingóval Sharpless szerepében tekintheti meg a közönség. A Tosca 2020. április 11-én korunk operai szupersztárjával, Anna Netrebkóval látható.



Philip Glass 1983-ban írt Ekhnaton című operáját november 23-án közvetítik Phelim McDermott rendezésében. Az osztrák Alban Berg Wozzeck című műve január 11-én tekinthető meg a címszerepben a svéd Peter Matteivel. Február 1-jén közvetítik a Gershwin-testvérek Porgy és Bess című darabját Eric Owens és Angel Blue címszereplésével.



A további kínálatban szerepel Massenet Manonja, amelynek október 26-án lesz az élő közvetítése Lisette Oropesa és Michael Fabiano főszereplésével. Händel antik Rómában játszódó barokk operája, az Agrippina a jelenkorba helyezve kerül elénk február 29-én, a hazánkban is többször hatalmas sikerrel koncertező világsztár amerikai mezzoszopránnal, Joyce DiDonatóval a címszerepben.



Wagner A bolygó hollandi című művét március 14-én közvetítik Sir Bryn Terfellel a főszerepben. Az évad élő közvetítéseinek sorozata 2020. május 9-én Donizetti Stuart Máriájával zárul, amelyben a világszerte ünnepelt német koloratúrszoprán, Diana Damrau lép színpadra.



A Met élő közvetítéseit New York-ban is ezrek szokták nézni az operaház előtt felállított óriásképernyőn. Fotó: Metropolitan Opera