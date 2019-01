Ópusztaszer és Kistelek között gyakran gázolnak őzeket, szarvasokat - Vadriasztó prizmákat helyeznének ki az útszélre

Milliós kár lett, pedig a szabályosnál is óvatosabb volt olvasónk, aki szerint vadriasztó prizmákkal megelőzhető lenne a baj. Fotó: Török János

Márton András egyik este Ópusztaszer és Kistelek között autózott, amikor egy dámszarvas ugrott elé. Azt mondja, a szabályos 90 kilométer/óránál is lassabban, 75-tel haladt, hiszen jól tudja, veszélyes ez az útszakasz.– Több helyen is vadjelző tábla int óvatosságra, én is vigyáztam, mégis bekövetkezett a baj, elkerülhetetlen volt a gázolás. Egymillió forint lett a kár, szerencsére van cascóm, így százezer forintra mérséklődött a költségem. Tavaly vásároltam az autómat, szinte még vadiúj, nagyon rosszul érintett az eset. Ezen a napon vadászat is volt a környéken, még nagyobb esély volt a vadak vonulására. Erre nagyon sok az erdős rész, éppúgy, mint az Ópusztaszerről Szegedre vezető úton, és őzből, szarvasból sincs kevés. De van megoldás, a vadriasztó prizma, amelyet egyre több helyen alkalmaznak az országban – magyarázza olvasónk.Azt mondja, ennek kapcsán a vadászoktól és a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztályán is segítséget kért, előrelépés viszont azóta sem történt.– Az én esetem után rövid időn belül még 5-6 vadbaleset történt ott, most már még annyira sem nyomom a gázpedált arra járva. Többéves probléma, mégsem tett ellene senki semmit, pedig az útszéli bójákra felszerelt prizmák más településeknél, például Veszprémnél 80–90 százalékkal csökkentették a vadgázolást – emeli ki Márton András.A szegedi hivatal útügyi szakügyintézője, Balogh Árpád arról tájékoztatta lapunkat, hogy az útügyi osztálytól a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez került az ügy. A társaság szerint ez országos probléma, de igyekeznek eleget tenni a kérésnek, január 18-ig ígértek választ pórul járt olvasónknak.