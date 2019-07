Ópusztaszerre költözött a paprikakiállítás

Évekig Szeged adott otthont a Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeumnak, a tárlat azonban nemrégiben szétvált. Míg a Pick saját kiállítást hoz létre, a fűszerpaprika termelésének meghonosodásáról és nagyüzemi előállításáról szóló gyűjtemény Ópusztaszerre költözött. A kiállítás a Nemzeti Történeti Emlékpark Rotundájának 3. emeletén



tekinthető meg. – Ugyanaz a gyűjtemény került hozzánk, ami Szegeden is látható volt. Azzal azonban mégis több lett, hogy a skanzenben korábban is volt már egy porta, mely egy paprikatermesztő család életét mutatta be. Ez és a tárlat mostantól kiegészíthetik egymást – mondta Kiss Róbert Károly, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatóhelyettese. A kiállítás bemutatja, hogyan kötődik a fűszerpaprika Szegedhez, kik foglalkoztak termesztésével, illetve azt is, milyen iparágak tudják hasznosítani. Élethű bábukkal pedig azokat az eszközöket is megjelenítik, melyeket a termesztés során használtak. A paprikakiállítás állandó tárlatként kapott helyet az emlékparkban, amely az alapjegy megvásárlásával látogatható.