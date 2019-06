Öregdiákjaival együtt ünnepelt Klebelsberg-telep - fotók

2008-ban zárta be kapuit a Klebelsberg-telepi általános iskola, épülete azóta közösségi házként funkcionál. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület már évek óta hagyományosan Páduai Szent Antal halálának évfordulójához közeli hétvégén szervezi meg a klebelsbergiek napját. Az idei különlegességét az adta, hogy meghívták az egykori tagiskola diákjait is - tudtuk meg Nacsa Jánosnétól az egyesület vezetőjétől. A legidősebb résztvevő a 93 éves Rózsa Lászlóné a 30-as években járt ide. - Négy évet végeztem el itt, máig emlékezem Wéber tanítóbácsira és nénire, nagyon jó pedagógusok voltak - emlékezett vissza.Az iskola utolsó tagintézmény-vezetője Sashegyi Tiborné volt, aki 25 évig vezette az intézményt, amelyben két osztatlan alsós osztályban tanultak a gyerekek. - Igazi nagy család volt ez, együtt bővítettük, szépítgettük az iskolát a szülőkkel együtt, ápoltuk a Klebelsbergi hagyományt és védtük környezetünket. Öröm volt itt dolgozni - mesélte a tagiskola utolsó vezetője. Kovács Istvánné is itt él a telepen, ő most 95 éves, amellett, hogy gyermekei István és Ilona idejártak, a nyugdíj előtt hét évig itt dolgozott konyhás néniként. Az öregdiákok egybehangzóan állították imádták őt, mert isteni buktát és kalácsot sütött a megmaradt alapanyagokból és a tanárok által megvásárolt lisztből.A telep napi ünnepségen a kulturális műsor után most is átadták Klebelsberg-telep díját. Hagyomány, hogy az ünnepségen az egyesület köszönti a közösségért kiemelkedő munkát végző lakost. Az idei kitüntetett Kocsmáros Ferencné sokat tett azért, hogy ünnepeiket méltóképpen, szépen díszített környezetben tarthassák meg: a telep jeles eseményeire a virágkötő készítette a koszorúkat, virágcsokrokat.