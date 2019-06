Országosan kiemelkedő a Krúdy Erasmus+ programja

A nívódíjat immár harmadik alkalommal kapta meg a Krúdy. Fotó: Frank Yvette

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ Nívódíjjal tüntette ki múlt héten a legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított pályázatokat. Elismerésben részesült az SZSZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolája is, amelynek ez már a harmadik ilyen díja. Gyakorlatilag minden pályázati ciklusukat, melyet eddig megvalósítottak, országosan kiemelkedően teljesítették.– A záróbeszámolók beadása után külső szakértők értékelik a pályázatokat, ők tesznek javaslatot arra, kik érdemlik meg ezt a díjat – beszélt a rendszerről Komáromi Annamária projektkoordinátor. Az iskola a díjazott 2016/18-as időszakban 45 diákot küldött hat országba 32 napos időszakokra, illetve 8 tanárt 14 napos tanulmányi utakra.– Amit díjaztak a pályázatunkban, az az volt, hogy a szakmai ismereteket, amelyeket kint megszereztek, illetve a pedagógiai módszereket beépítettük a mindennapi oktatásba – magyarázta Gyömbér Márta igazgató. – A cukrász szakoktatónak például már franciapéksütemény-készítést tanít 9. évfolyamon, ami nagyon hasznos, hiszen Szegeden egyre több olyan vendéglátóhely nyílik, ami nyitott a magyarnál lágyabb ízekre. És külföldi tanulmányúton láttuk azt a megoldást is, hogy a tankonyhán színes feliratokat helyeznek el a hátrányos helyzetű diákok számára az egyszerűbb munkavégzés érdekében. Ezt azóta mi is alkalmazzuk – mondta.Az elmúlt két évben a Krúdyból egy hónapra külföldre küldött tanulók 40 százaléka hátrányos helyzetű volt – akadt köztük olyan is, aki korábban még a Balatonra sem jutott el. Krajkó Fruzsina 2017 októberében töltött 32 napot Spanyolországban az Erasmus+ programnak köszönhetően. – Rengeteg tapasztalatot szereztem, a külföldi munka pedig megerősített abban, hogy ezzel a szakmával szeretnék a jövőben foglalkozni – mondta a lány, aki most szintén erasmusos diákként Franciaországba készül egy évre. A tervek szerint ott szerzi meg a cukrász végzettséget, mely hozzáadott érték lesz szakmai portfóliójában.– Ez a lehetőség sokat segít a fiataloknak abban is, hogy nyelvvizsgát szerezzenek, illetve hogy megtanulják az önállóságot. Köszönhetően pedig a programban fogadott külföldi diákoknak és tanároknak, gyakorlatilag egész évben tudják aktívan használni nyelvtudásukat. Ez azért is fontos, mert jövőre bevezetjük a két tannyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzést – mondta Gyömbér Márta.Most például két francia diák tanul az intézményben: Bastien Moreau szakács, Sylvain Fontenit kereskedő lesz. Mindketten úgy fogalmaztak, sok új dolgot tanultak Magyarországon szakmájukhoz, és bár ezzel erősen küzdenek, magyarból is egy tanév alatt eljutottak odáig, hogy alapszinten elboldogulnak a nyelvvel.