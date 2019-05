Összeértek a munkák, csúszik a védekezés - Minden terményt támadnak a kártevők a csapadékos melegben

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása jót tett a szabadföldi kertészeti kultúráknak, ugyanakkor az eső fokozza a fertőzések veszélyét – figyelmeztetett nemrégiben a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Hangsúlyozták, a kórokozó baktériumoknak és gombáknak kedvező időjárás miatt az esők elmúltával mielőbbi növényvédelmi kezelések szükségesek.



– A sok eső miatt összeérnek a munkák, nehezen győzzük, csúszik a vegyszerezés is, amikor tudunk, folyamatosan permetezünk, de gyakran esik az eső és fúj a szél, olyankor pedig nem lehet haladni – mondta lapunknak Szurovecz Ernő, a Karotin Kft. agronómusa. Ahova nem érnek oda időben, gyorsan felüti a fejét a gombabetegség, támad a lisztharmat, vagy elkezdik rágni a rovarok a tavaszi vetésű, még zsenge szántóföldi növényeket. Nagyobb szerencséje volt Bagi Ádám gazdálkodónak, ő a Szőreg környéki földeken időben el tudta végezni az aktuális és akkor már nagyon sürgető munkákat. Még a csapadékosabb napok előtt meg tudták csinálni a szükséges védekezést, kiszórták a megfelelő vegyszereket.



– Gyorsan nőnek ilyenkor a magról kelő gyomok, és az évelők is látványos fejlődésnek indultak. A szárazság miatt egyenetlenek az állományok, ez is nehezíti a gyomirtást – mondta Varga András nyugalmazott növényvédelmi szakmérnök.



Szinte minden növénynél támad a levéltetű, vagyis nemcsak a kerti cseresznyefán, hanem a szántóföldön is: ez a párás, csapadékos idő különösen kedvez neki. Leginkább a napraforgót és a cukorrépát károsítja.



– Virágzik a búza: ez a legveszélyesebb időszak, hogy támadjon a fuzárium. Oda kell figyelni a lisztharmatra, idén már nagyon csúnya fertőzést is láttam búzában, árpában és támad a rozsdabetegség is – mondja a szakember. Hangsúlyozza, egy bizonyos szélsebesség felett nem szabad permetezni, mert megy a vegyszer a szomszédba.



A szőlőben Baranyában már megjelent a peronoszpóra, Csongrád megyében még nem találkoztak vele, de számítani kell rá, ahogy a lisztharmatra is. Az almaültetvényeken a varasodásra is nagyon oda kell figyelni. – Most van a cseresznyelégy tömeges rajzása, a legkésőbb érő fajtáknál még lehet és kell is védekezni ellene – figyelmeztet a szakember. Szerinte az igazi, a ropogós cseresznye csak jóval ezután érik, a védekezés így nem veszélyezteti az érett gyümölcsöt.