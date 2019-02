Összeértek a szegedi és a budapesti albérletárak - További 30 százalékos drágulás várható a jövő év végéig

Jó befektetés ma lakást vásárolni és albérletbe kiadni, drága ˝mulatság˝ viszont kivenni. Fotó: Kuklis István

Győr, Kecskemét és Debrecen mellett Szeged is ott van azon nagyvárosok között, ahol az elmúlt években megnőtt az építkezési kedv és a lakások iránti kereslet is. Ennek eredményeként az említett városokhoz hasonlóan a megyeszékhelyünkön is olyan albérletárakkal találkozhatunk, mint a fővárosban.– Több városban van beruházásunk, illetve fővárosi kollégáimmal is beszélgettem, és számomra is az derült ki, hogy megegyeznek az árak.Ugyanakkor Szegeden jobban megéri lakást befektetési célból venni, hiszen itt jóval kevesebb a bekerülési költség, és a bérleti díj által jobban megtérül a befektetett összeg, mint Budapesten, ezért építkezünk mi is itt. Mindemellett pedig a Csongrád megyei város jelentős szerepet tölt be a turisztikai térképen, tehát a lakásokat így is megéri kiadni, folyamatosan nő a vendégéjszakák száma – mondta el lapunknak Balogh Róbert, az Igényes Otthon cégvezetője. Az ingatlanberuházó hozzátette, jó befektetés ma lakást vásárolni és albérletbe kiadni az egyetemi városban.Elég csak a közösségi oldal albérletes csoportjaiban körülnézni, és összehasonlítani az árakat. Találni budai, klímás, panorámás, felújított lakást 125 ezerért, Újlipótvárosban 120 ezerért garzont, a nyolcadik kerületben 30 négyzetméteres lakást 75 ezerért, illetve kiadó belvárosi szobát is 45 ezerért. Szegeden egy belvárosi szoba szintén 45 ezer, de láttunk például a belváros szélén lévő lakásban is kiadó szobát, 60 ezerért. Felújított, egyetemhez közeli lakást 118 ezerért kínálnak, a város központjában pedig egy nappalis, hálószobás otthont 120 ezer forintért bérelhetünk ki, míg a pláza szomszédságában egy 55 négyzetméteres, felújított ingatlan havi 85 ezer forintért várja új lakóját. És ha ez még nem terhelné meg eléggé a pénztárcákat, akkor ott a kaució. Általánossá vált, hogy már kéthavit kérnek el a bérleti díj mellé beköltözéskor.– Folyamatos a kínálat és a kereslet, a lakosság körében pedig elfogadottá vált, hogy amit korábban 70 ezerért tudtak kibérelni, az ma már 100 ezer forintba kerül. Ez a fővárosban is így van, valóban összeértek az árak. 2020 végéig pedig még körülbelül 30 százalékos növekedéssel kell számolni, hiszen addigra lezárulnak a például a jelenlegi 5 százalékos áfával történő építkezések, és az anyagárak is tovább emelkednek – magyarázta Meszlényi Tamás, az Openhouse szegedi irodájának tulajdonosa.Úgy tűnik, valóban jól jár az, aki lakásba fekteti be a pénzét, viszont nem szabad megfeledkeznie arról, hogy a bérleti díjból adót is kell – kellene – fizetnie. A bérbeadás jövedelemnek számít, amely után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves személyijövedelemadó-bevallásban ingatlanbérbeadásból származó jövedelemként fel kell tüntetni. Az adó mértéke 15 százalék, viszont 2018. január elsejétől már nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni.