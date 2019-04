Összekötő kapocs: a féltékenység - Egy titokzatos szereplő is helyet kapott Halasi Imre kettős operarendezésében

A rendező, Halasi Imre szerint nehezen koordinálható érzelmek dominálnak mindkét operában. Fotó: Karnok Csaba

Egyik alapvető emberi érzelmünk a féltékenység. Ez az egyik legnehezebben kordában tartható, s szinte velejárója a szerelemnek. Ez köti össze Mascagni és Leoncavallo operáját. Azonos erős érzelemvilág és drámai hangzás.– Úgy dolgoztuk fel ezt a két operát, hogy egy történetté váljon. Egy szicíliai kis faluba megérezik egy vándorkomédiás csapat. Ők mindkét produkcióban részt vesznek – kezdi magyarázni a rendező, Halasi Imre. – Nehezen koordinálható érzelmekről beszélünk. Méghozzá egy kis zárt közösségben, ahol ősi és kegyetlen szabályok uralkodnak, a vérbosszú hagyománya. A műveket megkísérelték más operákkal összeházasítani, Halasi szerint viszont ez legtöbbször nem volt szerencsés. – A tradíció azt kívánja, eredeti nyelven adják elő a műveket. Egy olyan operahagyományokkal rendelkező városban, mint Szeged, ez természetes. Ahol nem olyan nagy az operajátszás kultúrája, ott a közönség szívesebben veszi a magyar nyelvű előadásokat, úgy könnyebben azonosulnak a történettel. Láttam már olyat is mellesleg, hogy valaki partitúrával jött egy előadásra. Azért ült az első sorba, mert ott jobb a fény, jobban tudja követni.2011-ben Miskolcon rendezte a két operát, annak nyolc éve, azóta a produkciót for- mailag új köntösbe bújtatta. Egy elő- és utójátékot konstruált az előadás köré. A heves szerelem és az ebből fakadó konfliktushelyzetek szikárabban, hangsúlyosabban vannak jelen ezúttal. Egy titokzatos szereplőt is beleszőtt a rendező a történetbe, Az idegent.– Jelen van minden komoly fordulatnál, végigkísér a történeten, de nem ő irányít. Ő a sors. Sokszor végighallgattam a két opera zenéjét, s akkor jött a gondolat, hogy Az idegen adja majd a keretet. Ő vezeti keresztül a nézőket. Nem szólal meg soha, a szerep csupán szuggesztív jelenlétet igényel.Szlávik István díszlete jól variálható. Ami a Parasztbecsületben még piacként funkcionál, az a Bajazzókban már egy szabadtéri színpaddá alakul át. Nyolc kisgyerek is feltűnik majd a deszkákon.– A Parasztbecsületben ezek a fiúk és lányok ministránsként lesznek jelen, a Bajazzókban pedig egyszerű falusi gyerekekként. Már rutinosak, szerepeltek több darabban is, az egyik kisfiú például a Valahol Európában főszereplője – utal a rendező Vajda Vinczére.Többekkel dolgozott már együtt a Szegedi Nemzeti Színház csapatából. László Boldizsárral, Vajda Júliával például, de Toronykőy Attila – aki itt most az asszisztense – rendezett már a Miskolci Nemzeti Színházban. – Gyüdi Sándorral és Pál Tamással is jó viszonyt ápolok, a fiatal szólisták pedig azt kell mondjam, meglepetést okoztak. Tehetségesek, erős, jó hangjuk van. Invenciózusan dolgoznak.