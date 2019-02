Összeszűkülő futókör, felhordott sár: egyre többen panaszkodnak a ligetben folyó munkára

A futókörre is panaszok vannak, több helyen beszűkül, máshol meg szinte kétsávos. Fotó: Kuklis István

Babakocsival különösen nehéz most közlekedni az újszegedi ligetben. Fotó: Frank Yvette

Az újszegedi Erzsébet liget felújítása továbbra is tart, pedig az utolsó módosítás szerint már tavaly december 19-én meg kellett volna kezdődnie a műszaki átadásnak.Most 2019 februárját írjuk, viszont jó jel, hogy a gépek dolgoznak. Más kérdés, hogy ezzel kapcsolatban olvasói panaszok érkeztek lapunkhoz, a járművek ugyanis folyamatosan felhordják a sarat a járdára, az úttestre, amit nem takarítanak le maguk után, például a Vedres utcánál. A panaszok kapcsán megkérdeztük a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-t.– A jelenlegi időjárás miatt elkerülhetetlen, hogy a munkagépek és gépjárművek szennyeződjenek. A kivitelezőt többször nyomatékosan kértük, hogy ügyeljen a lehető legtisztábban tartani a munkaterületen kívüli közösségi területeket, és törekszik is erre. A lakosság észrevételeinek hatására újból felhívjuk majd a figyelmét, hogy a takarításra még nagyobb figyelmet szenteljen. Remélhetőleg a kevésbé csapadékos időjárással már önmagában jelentősen mérséklődik a probléma, de az építők mindent megtesznek, hogy a lakosság kérését figyelembe vegyék – nyilatkozta lapunknak Lévai Ferenc kommunikációs szakértő.Egy másik panasz a futókör kapcsán érkezett: a tapasztalatok szerint a futókör több helyen beszűkül, máshol meg szinte kétsávos.– A futókör az általános futási szokásokhoz igazítva készült el, azzal a céllal, hogy a lehető legteljesebb élményt nyújtsa a ligetben mozogni vágyók számára. Bizonyos területeken – ahol ezt olyan tényezők is befolyásolták, amelyekre nem volt hatása a fejlesztésnek – a szélesség idomul az adottságokhoz. A használat során összegyűjtött észrevételeket a következő jelentősebb fejlesztés, javítás terveibe beépítik, amennyiben erre adottak a lehetőségek – közölte Lévai Ferenc.A sár és a futókör mellett pedig mi is figyelmesek lettünk arra, hogy a zöldítésre szánt, de igencsak mostohán kezelt palánták, virágok elfagynak tavaszig. Olvasónk azt mondja, szétrepednek a cserepek, tönkremennek a cserjék a fagyok miatt, de remélik, hogy ezt nem számolják majd fel duplán, ha majd pótolni kell a tönkrement növényeket.