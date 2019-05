Összetörte a lopott buszt Szőregen: elfogták a 19 éves újszentiváni elkövetőt - Fotók, videó

A megalapozott gyanú szerint a 19 éves elkövető csütörtökön a hajnali órákban gyalogosan tartott hazafelé a belvárosból. Eközben Szőregen, egy parkoló autóról lelopta annak rendszámtábláit, majd megrongált több autóbuszt. Egy buszt el is indított, majd úgy gondolta, kerül vele egyet. Útja során meglátott egy járőrautót, amitől megijedt és egy mellékutcába hajtott. A rendőrök utána fordultak, ekkor a fiatal az utca végi erdős résznél megállt a járművel és gyalogosan bemenekült a fák közé.A szegedi rendőrök az adatgyűjtés eredményeként, tizenkét órán belül megállapították a feltételezett elkövető kilétét, akit otthonából előállítottak. A gyanúsított részletes beismerő vallomást tett. Ellene rongálás vétsége, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette és jármű önkényes elvétele bűntette miatt indult eljárás. A fiatalt a Szegedi Rendőrkaptányság nyomozói őrizetbe vették és az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására - közölte a rendőrség Egy hónapot sem kellett várni a legújabb Csongrád megyei buszlopásra. Most Szőregről lopta el valaki a DAKK egyik új Mercedes buszát. A tolvaj több kilométert tett meg, egészen a Törökkanizsa utcáig jutott a helyi buszfordulóból, ahol többen is felfigyeltek az ámokfutóra.- Hajnal négykor én felébredtem, jött nagy dübörgéssel, utána pedig még több autó jött – mondta a Délmagyarországnak egy Törökkanizsa utcában lakó asszony, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Ő mondta el azt is, hogy a busz az utca végéig jutott, ahol meg akart fordulni, de ott beleragadt a sárba.Az üldözés tényleg hangos lehetett, mert a néhány házzal arrébb lakó Gábor Terézia és három unokája is felriadt a nagy zajra.- Egymás, után, ha nem ment tizennyolc rendőrkocsi, akkor egy se. Én is kijöttem a gyerekekkel, mind a hárman futottak utánam, először fogalmam sem volt mi történik – mondta az asszony, aki reggel is látta a buszt, amikor a gyerekekkel iskolába indult.Azt mondta, hogy a jármű ablaka, eleje és oldala is össze volt törve, és – bár daruskocsi is volt a helyszínen – a busz saját kerekein gurult vissza az utcában a helyszínelés után.Azt is Gábor Terézia mondta el, hogy miután a busz beleragadt a sárba, újabb üldözés kezdődött, mert nem találták a tolvajt.- Biztosan megszökhetett, mert a rendőrök mindenhova bevilágítottak. A bokrok alatt is keresték, de szerintem nem találták meg – mondta az asszony, akinek igaza lett.A buszlopás miatt kerestük a rendőrséget, ahonnan egy szűkszavú közleményt kaptunk. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs osztálya azt írta, hogy jármű önkényes elvételének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Azaz a buszozó férfi, vagy nő elmenekült a rendőrök elől.A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ is levélben reagált lapunknak. Azt írták, hogy megdöbbentek, amikor megtudták, hogy valaki ellopta, és menekülés közben súlyosan megrongálta a társaság egyik új autóbuszát. A jármű április 23-án, azaz másfél hete állt forgalomba Szegeden. Azt is írták, hogy mindenben segítik a rendőröket, hogy előkerüljön a busztolvaj, és felhívták a figyelmet arra, hogy aki egy „közfeladat ellátásában résztvevő járművet" ellop, vagy megrongál, azt akár három évre is lecsukhatják.Rövid időn belül ez már a második buszlopás volt a megyében. Emlékezetes, hogy április 17-én derült ki, hogy fiatal lányok loptak el egy menetrend szerinti autóbuszt a sándorfalvi végállomásáról egy hétvégi éjszaka. Őket végül még akkor elkapták.(leadképünk illusztráció - a szerk.)