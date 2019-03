Ostorcsattogtatással emlékeztek meg a szegedi nagy árvízről, 140 éve történt a tragédia - fotógaléria

- Ezért itt, a Dóm téren rendezzük meg évek óta ezt az emléknapot. Az első rendezvényen háromszázan voltak, most több mint ezren vagyunk. Az összefogás és együttműködés erejét megélve emlékezzünk Szeged újjászületésére, mi cserkészek is egy nagy közösség tagjai vagyunk, mindig segítünk egymásnak

Felvonulás a Tiszán, 140 hajóval



Az árvízi megemlékezések a hét elején folytatódnak. Ünnepi megemlékezést tartanak hétfőn fél 5-kor Árvízi emlékműnél, ahol fellépnek a szegedi óvodások és a Fool Moon acapella együttes. Ezt követően lámpás séta indul a Huszár Mátyás rakparton, amit az I. szegedi hajós felvonulás kísér 140 hajóval. A menet egyperces megemlékezéssel ér véget a Tisza szobornál. Kedd hajnalban a tragikus eseményekre emlékezve hajnal 2 órakor megszólalnak a Dóm harangjai. Szintén kedden a szegedi nagy árvíz festményeiből nyílik kiállítás a Fekete házban: a város történetének egyik legnagyobb tragédiáját bemutató alkotásokat láthatnak ott az érdeklődők 17 órától. Előtte fél 5-kor emléktáblát avatnak a Roosevelt téren a történelmi vízmércénél. Táncdráma is készült a tragédiáról, ez március 12-én és 18-án mutatják be a Szegedi Nemzeti Színházban.

A dél-alföldi cserkészek és a Szeged- Belvárosi Plébánia immár 15 éve invitálja találkozóra az ország és a határon túli cserkészegyesületeket a szegedi nagy árvíz emléknapján. Az 1879-es árvíz Szegedet szinte a földdel tette egyenlővé. A polgárok, az ország és egész Európa összefogásának köszönhetően épült újjá Szeged, a Dóm építését az újabb árvizektől való megmenekülésért fogadalomból határozták el a szegedi városatyák.- részletezte Blazsev Zsófia főszervező. A magyar cserkészcsapatok mellett érkeztek résztvevők Erdélyből, a Vajdaságból, és a horvátországi Zágrábból. Petkovics Miklós és Balázs Piri Zoltán a zágrábi cserkészcsapatot vezetik, először jöttek el erre az eseményre. - Jelenlétünkkel emlékezünk azokra, akik a tragédia részesei voltak. Akkor sok ember fogott össze egy közösségért egy cél megvalósításáért, példaértékű összefogás volt ez – mondták a horvát cserkészek.Az eseményre nemcsak a cserkészeket várták, elsősorban a szegedieket szólították meg különböző színes programokkal. Kovácsolás, íjászat, játéksátor, szabadulószoba és ökumenikus istentisztelet is várta az érdeklődőket. Sőt főzőversenyt is rendeztek, levest kellett főzniük a csapatoknak. Bakos Judit Sükösdről érkezett 35 fős csapatával, ők babgulyást főztek, mint mondta a zsűri mellett a gyerekeket is jól kell lakatniuk a levessel.