Öt településen ingyen netezhetünk

Az Európai Unió 2020-ig összesen 120 millió eurót nyújt mintegy 8 ezer európai településnek ingyenes wifihotspotok kiépítésére közterületeken és közintézményekben. A támogatásra az önkormányzatoknak kérvényt kell benyújtaniuk. Csongrád megyében már öt helyszínen biztosan lesz díjmentesen használható kültéri internethálózat, ugyanis nyert Mórahalom, Csengele, Deszk, Kistelek és Balástya is.



Az utóbbi község településvezetője azt mondja, még ősszel nyerték el a 4,5 millió forintnak megfelelő összeget, azonban a munkálatokat eltolták.



– Azért döntöttünk úgy, hogy csak idén látunk neki a beruházásnak, mert a településünkön jelenleg is zajlik egy szupergyors internethálózat kiépítése a Berotel Networks Kft. kivitelezésében. Több településen jelen vannak már, Kistelektől megérkezett a vezeték hozzánk is, a belterületi utcákban már elkészült a munka, viszont műszaki akadályokba ütköztek, azok elhárítása után kezdődik meg a lakossági bekötés. Addig pedig a szupergyorsaság előnyéről zajlik az itt élők tájékoztatása. Úgy döntöttünk, ezzel ötvözzük az ingyenes köztéri internetelérést, melyet a frekventáltabb helyszíneken alakítunk ki, többek közt a rendezvénytéren, a buszmegállóban, az iskola és könyvtár környékén, illetve a Sajtkukacparkban is, de beltéren történő fejlesztést is tartalmaz a projekt – részletezte lapunknak Ujvári László polgármester.



A 15 ezer eurós támogatásból egyébként a nyertes községek, városok a berendezéseket tudják megvásárolni, valamint a hozzáférési pontokat tudják létrehozni. A hálózat karbantartásának költségei az önkormányzatokat terhelik. A WiFi4EU elnevezésű hálózatok ingyenesek és reklámmentesek lesznek, és használatukhoz a felhasználóknak nem kell megadniuk a személyes adataikat.