Ötödik hete izzad tizenkét ember a szebb jövőért - Tudatosan váltunk életmódot a FitWorldben

Különleges, hathetes tudatos életmódváltó programot hirdetett meg a közelmúltban a szegedi Dózsa György utcai FitWorld Fitnesz. A tizenkét hely gyorsan betelt, minden korosztály képviselteti magát, az egyetemistától az idősebbekig. A program mottója, hogy a szervezők a hat hét alatt mindannyiunkat megtanítanak, hogyan változtassunk.



Nekem már az a hatalmas változás is elég volt, hogy hetente háromszor reggel ötkor felkelek, hogy munka előtt elmenjek edzeni, ezért a táplálkozás terén szükséges változtatások egyelőre még váratnak magukra, holott lassan a hat hét vége felé járunk.



Az egész azzal kezdődött, hogy a Horváth Mihály utcai Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központban Nagy-Kálózi Attila megfogatott velem egy high-tech műszert – hivatalos nevén a testösszetétel-testzsír százalékot mérő XContact 357 gép – amelyik kicsit rázott, majd megmondta, amivel eddig is teljesen tisztában voltam, hogy kövér vagyok. De legalább a vízháztartásom jó, illetve van rajtam izom, de azt irgalmatlan mennyiségű – Attila becslése szerint húsz kiló – zsír fedi.



Megaláztatásaim itt még nem értek véget, jött a szadista gyógytornászok által kitalált állapotfelmérés. Itt olyan egyszerűnek tűnő gyakorlatokat kellett csinálni, hogy négykézláb emeljem fel a bal lábamat és a jobb kezemet nyújtva. Higgyék el, nehezebb mint gondolnák. Kiderült, hogy a bal oldalam teljesen nyomorék, balra lejtek. Ez sem volt újdonság, mert ifjú koromban egy kanyarban eldobtam egy új Audi A4-est, a felkarcsontomat egy titán lemezzel és nyolc csavarral rögzítették, szétment a bal vállam és könyököm is, a mai napig nem tudom se teljesen behajlítani de kinyújtani. A térdeimben lévő porcokat is szép lassan tönkre tettem, a bal térdemet kétszer, a jobbat egyszer műtötték porcleválás miatt. Nagy meglepetés így itt sem ért.



A meglepetés az első edzésen ért, amikor közel két év kihagyás után újra elkezdtem mozogni. Kedves, fiatal anyukát osztottak be mellém, állítólag még arra is figyeltek a szerevezők, hogy passzoljon a résztvevő és edző személyisége. Ez biztosan így van, mert amikor éppen nem vöröslő fejjel, kalapáló szívvel kapkodok levegő után, akkor rendkívül jót beszélgetünk pacalokról, sörökről és hűvös rozé fröccsökről.



Apropó, ital. Az egész hat hetes tortúrát egy vérvétel is megelőzte, amelynek eredményével szintén előzetesen tisztában voltam. Maradjunk annyiban, hogy ennek alapján több fontos vizsgálatra is beutalt a háziorvos. EKG is volt, ott szerencsére nem talált semmit a szakember.



Edzőm, Karádi Anna egy gyönyörű 3 éves kisfiú anyukája – ezt írja a FitWorld Facebook oldalán, ami így is van, azt viszont nem írja, hogy szerintem minden edző kicsit élvezi, ha a kuncsaft szenved. A kedvencem a heti egy köredzés, amit szerintem csak a szerencsének köszönhetek, hogy túléltem. Itt húsz másodperc gyakorlatot tíz másodperc pihenő követ, a végén egy perc ugrókötelezés. Elismerem, először azt se tudtam, hogyan kell használni, de aztán azt is megtanultam, hogyan lehet értékes másodperceket csalni, ha az a vacak kötél éppen véletlenül beleakad a lábamba.



Komolyra fordítva a szót, már az első három hét után úgy ment le három kiló, hogy az étkezésre semmilyen figyelmet nem fordítok, ugyanúgy zabálok mint eddig, volt csülkös pacal, disznótoros zsűrizés, sör, bor és tömény is, persze ezek csak mértékkel, mert ugye reggel ötkor kelni kell.



A hat hét alatt háromszor masszázs, kétszer streching (nyújtás), illetve háromszor WakeUp főzőworkshop várja a résztvevőket. Ez utóbbin sajátítható el az egészséges életmódhoz kapcsolódó konyhaművészet Szikszai Ágnes irányításával. Itt ismét őszintének kell lennem, ugyanis ezeket még nem próbáltam, bár a masszázs kellemesen hangzik. A három főzőworkshop egyikére sikerült eljutnom, pedig jól tudjuk, hogy a mozgás mellett a táplálkozás is nagyon fontos. Csirkemell készült zabpelyhes és olaszos körettel, amit túróból és proteinből gyúrt kókuszgolyóval csapattunk szét. Bevallom, itt még jelentős a lemaradásom, de apró léptekkel haladok a siker felé.



Itt találkoztam Nyerki Emillel, aki 25 éves, egyetemi hallgató és egy év alatt 20 kilót hízott. – Amikor megláttam ezt a programot, muszáj volt jönnöm. Amúgy is edzek csak most többet. Andi – Papp Andrea – szokott kínozni – mondta a fiatalember, aki még előadást is tartott az M5-ös csatornán látható Mindenki Akadémiája című műsorban Egészséges életmód egyetemista szemmel.



Nos, még hosszú idő, sok kondizás, lemondás és állóképesség-növelés szükséges hozzá, de egyszer, a FitWorld hat hetes életmódváltó programját ugródeszkának használva, biztos, hogy megírom majd az Egészséges életmód újságíró szemmel című művet.