Ott Anna dühből kezdett olvasni, ma legendás írók egykori törzshelyén dolgozik

Korán kell kezdeni

Péterfy-Novák Évánál járt

Ott Annának munkája az olvasás. A világhálón meg is mutatja. FOTÓ: GÉMES SÁNDOR/PROMENAD.HU

Ajánlj valamit

A budapesti Hadik Kávéház az 1910-es években arról volt is­­mert, hogy olyan törzsvendégei voltak, mint Karinthy Frigyes vagy Kosztolányi Dezső. Ezen az ikonikus helyen dolgozik Ott Anna mint művészeti vezető. A szegedi Tiszavirágban mesélt történetéről.– Ma vagány hangsúlyozni, hogy divatba jött az irodalom. Furcsa ezt hallani, mivel én mindig olvastam. Elvált szülők gyermeke vagyok, kiskoromban kezdtem az olvasást. A könyvek voltam a társaim, mert egyke voltam. Élveztem az utazást, amit egy jó kötet nyújtott egy más világba. Sosem drogoztam, szerintem pont ezért, mert annyira lefoglalt, s távolra röpített az irodalom – mesélte Anna. – Magányomban jó társ volt, ma pedig a munkám lett. Hatalmas szerencse ez – tette hozzá.A 18 évvel idősebb féltestvé­­re mondta neki, hogy ő ennyi idősen már az összes csíkos és pöttyös kötetet elolvasta. Ezért Anna dühből elkezdte falni a könyveket. Idővel már a zsebpénzét is olvasnivalóra költötte. – Magányos dolog ol­­vasni, de nagyon jó később közösen másokkal megbeszélni az olvasmányélményeinket. Talán azért szeretek olvasni, mert olyankor belelátok olyan helyzetekbe, amelyekbe amúgy nem lenne esélyem. Megtudhatom, egy férfi hogyan látja a világot, vagy esetleg egy másik nő – mondta.Fontos számára Sára barátnője, aki először a kezébe adta Márquez egyik kötetét. Vele mindig meg tudja beszélni, mit olvasott. 2014-ben kezdett el dolgozni a Hadik Kávéházban. Ott olyan nevekkel találkozhatott, akikkel eddig csak a könyvespolcán, például Térey Jánossal.– Hálás vagyok, hogy ma már olyan munkafolyamatokba láthatok bele, mint egy könyv szü­­letése. Ott voltam például Péterfy-Novák Évánál, miközben egyik könyvét írta. A Hadik fala tele van régi költők képével, kéziratokkal. A falon vannak a múlt nagyjai, s előttük olyan kortársak ülnek, mint Simon Márton. Furcsa, hogy a mi unokáink már őket fogják olvasni irodalomórán – vélte.Azt is elmesélte, miért kezdte el megosztani olvasmányait a közösségi portálokon, főként Instagramon. – Régóta írtam naplót. Azt is feljegyeztem a vé­­gére, miket olvastam. Jó volt végignézni a listát év vé­­gén. Aztán ez átköltözött a netre. Élvezem, hogy megmu­tathatom, miket olvasok. Én is sokáig kerestem olyan fórumot, ahol ezt megmondják nekem, mert rengetegszer álltam a könyvesboltban úgy, hogy azt se tudtam, hova nyúljak, mit vigyek a pénztárhoz.Ma hozzá fordulnak ezzel a kérdéssel. Munkája lett az olvasás, hiszen megannyi költővel, irodalmárral kell beszélgetnie. Részt veszt a fővárosi irodalmi fesztiválon, a Margón, ahol egy műsort is vezet. Ott nem írókkal beszélget, hanem olvasókkal. Kedvenc műveikről beszélget színészekkel, énekesekkel, közélei személyekkel. Mindig, mikor írókkal beszélget, megkérdezi, kinek mi az a 10 klasszikus, amit nagyon szeret. Így ő is ajánlásokkal gazdagodik.– Sok könyvet olvasok újra, pont azért, hogy szívből ajánlhassam azoknak, akiket tényleg érdekel, mit olvas. Mert en­­gem ezért követnek az emberek. Jó érzés, ha visszajelzés érkezik, hogy elolvassák azokat a köteteket, amiket én is.A beszélgetés után a közönség sem fogta vissza magát, mertek kérdezni. Így megtudtuk, hogy Anna kedvence a norvég író, Karl Ove Knausgard, de szerinte korunk legnagyobbja Kemény István. Kiskora óta rajong Márai­ért és Szabó Magdáért is.