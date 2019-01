Ötvenezerért adják a 8000 forintos ágynemű-garnitúrát: csalók verik át a nyugdíjasokat Szőregen

A szőregi asszony ötvenezer forintot adott a házalóknak az interneten nyolcezer forintért kínált ágynemű-garnitúráért. Fotó: Kuklis István

– Tegnapelőtt jártak nálam újra azok a szélhámosok, akik még tavaly sóztak rám egy ágynemű-garnitúrát ötvenezer forintért – mondta lapunknak csütörtökön az a szőregi nyugdíjas asszony, aki azt kérte, hogy csak Mamaként említsük cikkünkben.Mamához először tavaly novemberben csengettek be ismeretlenek azzal, hogy jó minőségű ágyneműt árulnak olcsón, és még ajándékot is adnak mellé. – A szobám ablakán kopogtattak először az idegenek. Azt mondták, hogy hoztak nekem ajándékot, amit nem is értettem, hiszen idegenektől még sosem kaptam ajándékot. Én, vén marha meg beengedtem őket, mondtam, hogy jöjjenek be nyugodtan.És ezzel gyakorlatilag el is dőlt, hogy Mama nyugdíjának annyi, a váratlanul érkező férfi és nő fogja elkölteni a pénzt. A pár addig győzködte az asszonyt, amíg ki nem csalták a maradék ötvenezer forintját. Egy olyan ágynemű-garnitúrát hagytak ott cserébe, amilyet az egyik internetes áruház jelenleg nyolcezer forintért árul.– Pedig nem akartam beengedni őket, de olyan kedvesek és aranyosak voltak, hogy nem akartam elküldeni őket. Olyan dolgokkal beszélték tele a fejem, amiket ma már nem hinnék el. Azt mondták például, hogy sokkal jobban alszom majd, és a közérzetem is jobb lesz. Hát annyival lett jobb, hogy a fiaméktól kellett kölcsönkérnem, mert kenyérre sem maradt pénzem – panaszkodott az asszony, aki azt is elárulta, hogy nem is volt szüksége az ágyneműre, de addig győzködték, amíg már nem tudott nemet mondani.Mama még túl sem tette magát a novemberben történteken, egy hónapja újra meglátogatták. Akkor egy nő kopogott be hozzá egyedül, és ez a találkozó talán még az előzőnél is meglepőbb volt.– Azóta sem értem, hogy mi történt, mert ugyanazt az ágyneműt, amit korábban ötvenezerért adtak, most itt hagyták ötszáz forintért. Ráadásul hármat is – mesélte Mama.Ez a látogatás valószínűleg beetetés lehetett, mert – ahogy fentebb írtuk – tegnapelőtt újra jelentkeztek az árusok. Most azonban nem volt szerencséjük, mert otthon volt az asszony unokája is, aki résen volt.– A férfi most is bejutott a házba, de amikor látta, hogy én is itt vagyok, visszább vett. Igaz, kiabáltam is vele, sőt, le is fényképeztem, és mondtam neki, hogy rendőrt hívok. Erre persze azonnal elment – mondta Mama unokája, akinek így sikerült megakadályoznia, hogy újra átverjék idős nagymamáját.Az eset egyébként nem egyedi, és nem csak Szegeden fordul elő. Vidéken gyakran próbálnak átverni hasonló módszerekkel leginkább idős embereket. Van, ahol késkészlet vagy például porszívó eladásával próbálkoznak. A közös bennük csak annyi, hogy ezeket a termékeket a kicsalt pénz töredékéért meg lehet vásárolni bármelyik webáruházban.