Ötvenmillióból modernizálták a Szikit - Fotók

Bár még csak tesztüzem jelleggel, de az első nyáriasan meleg napon tegnap kinyitott a Sziksósfürdői Strand és Kemping. A május 1-jei hivatalos szezonkezdet előtt az üzemeltető Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója, Drégelyi Zoltán vezetett bennünket körbe, hogy megmutassa, mitől lesz a Sziki mostantól inkább szabadidőközpont, mint retró strand.– Ez a terület szabadidőközpontként a legjobb lehet a környéken, ezért ebbe az irányba erősítünk – mondta az ügyvezető. – Nincs a közelben olyan terület, ahol nagyobb társaságok kulturált körülmények között tudnak grillezni, bográcsozni, olyan pláne, ahol mindezek közben strandolhatnak vagy focizhatnak is. Erre itt mind lehetőség van.A terület hátsó részén, a fák között ezért bográcsozós részt alakítottak ki, ahol 130 ülőhely is rendelkezésre áll. Megjavították a régi színpadot is, így a strandolók zavarása nélkül akár nagyobb rendezvényeket is lehet majd itt tartani. Mivel sok az átutazóban a Szikin megálló vendég is, a szálláshelyek is ráncfelvarráson estek át. A faházak egy része kívülről is megújult, belül azonban mindegyiket kifestették, a húszéves ágyakat, matracokat és ágyneműket pedig újakra cserélték. Szintén teljesen átépítették a vendéglátóhelyet: az étterem, mely új építésű konyhát és modern bútorzatot kapott, immár a strand saját üzemeltetésében, a szezon minden napján működik majd. Az egyetlen retró elem benne a világítás: a lámpatestek, melyek ide kerültek, az egykori Gomba fürdőben világítottak évtizedekkel ezelőtt.Nem ez egyébként az egyetlen régiség, mely a felújított Szikin új funkciót kapott. Egy raktárból előkerültek a régi SZUE legendás műanyag kagyló napozóágyai is, melyek mostantól a gyerekpancsoló mellett ismét használhatók. Aki viszont modern körülményekre vágyik, a medence másik oldalán található exkluzív napozóteraszt is választhatja, melyet bérleti díj ellenében vehet igénybe.Drégelyi Zoltán elmondta, a tervezett beruházások egy része még nem készült el. Új játszóparkot építenek a gyerekeknek, és nyár végére helyreállítják a régi salakos focipályákat is. A legnagyobb attrakció a vakáció elején érkezik: a dél-alföldi régióban egyedülálló, 60 méteres Exatlon-pályát állítanak fel a szabadidőközpont területén. Az idei fejlesztések összköltsége 50 millió forint, a belépők árát azonban nem emelték meg. Egyedül a hétköznapi kedvezményes belépő szűnt meg, ezt kompenzálandó azonban a zárás előtti utolsó órában ingyenesen lehet majd bemenni a szabadidőközpontba, a már megváltott belépővel pedig ki-be lehet majd járni.