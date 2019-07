Óvatosan az aratással! Tüzet is okozhatnak a gépek

Fotó: Kuklis István

A betakarítási munkák idején számos hír szól arról, hogy tűz keletkezett egy-egy mezőgazdasági gépben, meggyulladt a gabonatábla vagy éppen a tarló. Az idén már 18 mezőgazdasági munkagép gyulladt ki, 41 gabonatábla vagy bála tüzéhez riasztották a tűzoltókat, és 53 hektárnyi mezőgazdasági terület égett le az országban. Csongrád megyében eddig szerencsére nem voltak nagyobb mezőgazdasági tüzek, ami a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője szerint az elővigyázatosságnak köszönhető. Molnár Krisztina azt mondta, a mezőgazdaságban használt erő- és munkagépek főleg az aratási, bálázási időszak vége felé gyulladnak ki. A szezon elején általában elvégzik a karbantartásokat, de két-három heti használat után már ismét megszaporodnak a tüzek. Az elmúlt esztendő betakarítási szezonjában 203 mezőgazdasági tűz (tarló, gabonatábla, kazal tüze) keletkezett, összesen csaknem 350 hektárnyi területet érintve, valamint tavaly 39 kombájn, 17 bálázógép, nyolc traktor és két pótkocsi gyulladt ki.A szóvivő emlékeztetett, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban külön rész szól a munkagépekről. Az ilyen járműveken kézi tűzoltó készüléket kell tartani, amely általában elég is a kezdődő tüzek oltásához. A gépkezelőnek a munka után is meg kell vizsgálnia a berendezést, hogy nem rakódott-e rá éghető anyag, és a tisztításról is gondoskodnia kell.