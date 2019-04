Óvodásként is olvastak a mórahalmi gyerekek: igyekeznek gyerekbaráttá tenni az irodalomórákat az iskolában

Olvasásban remekeltek a mórahalmi diákok: Pintér Bettina, Csiszár Csenge, Hódi-Rovó Hédi és Kiss Barnabás. Fotó: Frank Yvette

Móra Ferencről szóló ismeretterjesztő szöveget és egy Móra-novella részletét kellett felolvasniuk a diákoknak a közelmúltban megrendezett, idén 25 éves Móra Ferenc Olvasásversenyen a szegedi Gregor József Általános Iskolában. A gyerekek akkor látták először a szöveget, és tíz percük volt gyakorolni. A mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolát az 5. osztályos Kiss Barnabás és Pintér Bettina, valamint a 6. évfolyamos Csiszár Csenge és Hódi-Rovó Hédi képviselte.A második fordulóban hangosolvasásukról adtak számot a gyerekek, ahol rövid felkészülés után a zsűri előtt kellett felolvasniuk a novellarészletet. A mórahalmi gyerekek az Ügyes olvasó, valamint a Kiváló olvasó címekkel térhettek haza, de remek teljesítményének köszönhetően Bettinát az ünnepélyes díjátadóra is meghívták. A szegedi Bálint Sándor Művelődési Házban derült ki, hogy Bettina nemcsak a Kitűnő olvasó címet nyerte el, de tankerületi harmadik helyezett lett összesített eredményével, és hangosolvasásból a második legjobban teljesítő tanuló volt évfolyamában.Hédi kedvenc olvasmánya a görög mitológia, Csenge és Barnabás Harry Potter-rajongók, Betti pedig azt mondta, mindenféle könyvet szeret, de leginkább azokat, amelyekben nincsenek képek, mert úgy mindent el tud képzelni. Az ötödikes lány most egy Csukás István-versenyre készülve a Vakáció a halott utcában című regényt olvassa.Felkészítő tanáruk, Madarászné Weinrauch Ivett hozzátette, hogy a klasszikusok mellett igyekeznek gyerekbaráttá tenni az irodalomórákat, így kötelező olvasmány Bosnyák Viktória Tündérboszorkány, Klott Gatya, ne fárassz! és az Analfa visszatér című könyve is.Azt is megtudtuk, a gyerekek már korán megismerkedtek a betűk világával. Csenge nagymamája tanárnő volt, már nagycsoportos korában megtanította olvasni. Barnabás is tudott olvasni már óvodáskorában, társainak mindennap ő olvasta föl, mi lesz az ebéd.