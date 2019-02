Oxigénhiány miatt pusztultak el a nagy amurok a Holt-marosban - új vízzel töltik fel

A nagy amurnak több oxigénre lett volna szüksége az életben maradáshoz. Fotó: Kuklis István

Büdös, fekete víz, néhány haltetem. Ez a kép fogadta február 3-án a járókelőket a Holt-Maros Bérkert utcai átjárójánál. Aznap munkatársaink is megnézték a helyszínt. Rossz szagot már nem éreztek, viszont tíz nagyobb halat számoltak össze, amelyek elpusztultak. Ezek amurok voltak. A vízterületen szemlét végzett, vizsgálatot folytatott a Szegedi Vízmű Zrt. és a Herman Ottó Horgászegyesület. A vízmű érdeklődésünkre most közölte, úgy találták, nem valószínű, hogy vírusos megbetegedés végzett volna a halakkal. Pusztulásukat a vízben lévő oldott oxigén szintjének csökkenése okozhatta. Ez pedig azért alakult így, mert a meder alján lévő iszaprétegből a rothadással gázok szabadulnak fel. Ez magyarázat a kellemetlen szagra is. „A haltetemek állapotából látszott, hogy egy részük már a jég alatt megfulladt. A halpusztulás óta a Holt-Maros frissvíz-utánpótlást kap a Marosból egy átemelő segítségével, nem tapasztalható további pusztulás" – közölte a Szegedi Vízmű Zrt.A Holt-Maros tényleg problémás vízzé vált az utóbbi időben. Tavaly májusban két napon át döglöttek a halak egy szakaszon, mindaddig, amíg a vízmű nem szivattyúzott oda friss vizet. Júniusban arról írtunk, hogy a veszélyt a hozzáértők szerint kotrással – a problémás iszapréteg eltávolításával – lehetne hosszabb időre elhárítani. A munka költségeit pályázati úton tervezik előteremteni.