Palacsintában remekelt Laci bácsi

Laci bácsi és segítői, Lajkó Zoltán, Gyenes Krisztián és Nagy Norbert három első díjat is hazahoztak. Édes kategóriában készült palacsintájukat mogyorókrémes banánnal töltötték meg, csokoládéöntettel, földi eperrel és tejszínhabbal díszítették.Sós palacsintájuk hízott libamájjal és tokaji borba áztatott mazsolával készült. A kreatív kategória első díját is megnyerte a szatymazi csapat, ezt egy különlegesen díszített palacsinta érdemelte ki. A Csongrád megyeiek így több más ajándék mellett a fődíjat is megnyerték, ami egy kétszemélyes, 7 éjszakás görögországi nyaralás.