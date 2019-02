Pár száz forintért árulnak könyveket a TIK-ben - Galéria

– Tíz könyvet viszek haza, 2500 forintot fizetek érte – mutatta hatalmas kupacnyi szerzeményét Losonc Ilona. A magyar–történelem szakos hallgató nyelvészeti és régi magyar irodalom könyveket vásárolt tegnap az SZTE Klebelsberg Könyvtárban, ahol háromnapos könyvbörzét tartanak olyan kiadványokból, melyekre az intézménynek nincs szüksége.– Tanuláshoz, kutatáshoz használom ezeket a könyveket, melyek bolti forgalomban már nem is kaphatók – tette hozzá.A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja, Nagy Izabel is vásárolt – 1992-es kiadású francia–magyar szótárakat. – Boltban ezek iszonyatosan drágák, itt darabját 500 forintért vettem. Nem hinném, hogy szavak esetében sokat számít, milyen régi egy szótár – mondta. Ő öt könyvért 1900 forintot fizetett, így annak ellenére is elégedett volt, hogy eredetileg matematikakönyveket akart vásárolni, azt viszont nem talált.Csengődi Erika kommunikációs munkatárstól megtudtuk, több ezer kötetet árulnak a börze három napja alatt, minden reggel új készletet pakolnak ki. – Főleg irodalmi és nyelvészeti könyvekről van szó, több nyelven. Ezek olyan példányok, amelyek néhány hónapja érkeztek a könyvtárba, de nem tettük be az állományba, és más hazai könyvtáraknak sem kellettek. Ennek oka egyébként az, hogy ritkán kölcsönzik ki őket, tartalmilag elavultak, vagy már megfelelő mennyiség áll belőlük rendelkezésre.A börze célja, hogy ezek a könyvek se halmozódjanak a könyvtárakban. Csütörtökig várják az érdeklődőket, a befolyt összeget új példányok vásárlására fordítják.