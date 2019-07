Párduc- és gepárdportréval nyerte meg a Vadaspark fotópályázatát Török Ákos

Fotó: Török Ákos

Az idei második fordulóra olyan állatok fotóit várták, amelyek a beküldők kedvencei a vadaspark jelenlegi lakói közül. A fotók leírásában indoklást is kértek arról, miért éppen ők lettek a kedvenceik. Egy pályázó több állatról készített fotóját is elküldhette, olyanokét is, amelyek régebben készültek. Ahogy eddig, úgy most is két díjról döntöttek a vadaspark és a könyvkiadó munkatársai, és a közönség által legjobbnak tartott fotót is jutalmazták . Most először fordult elő, hogy a fotópályázat győztese ugyanaz az lett, mint az, aki a közönségdíjat is elnyerte – igaz, két külön fotóval. Török Ákos lett a nyertes, akinek az észak-kínai párducot ábrázoló fotója nyerte el a vadaspark és a könyvkiadó munkatársainak tetszését, a közönségnek pedig a gepárdportréja tetszett a legjobban. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy csak ő küldött volna szép fotót: számos jó alkotást és magyarázatot kaptak arra, miért azok az állatok lettek kedvencek.A vadaspark fotópályázata folytatódik, hamarosan meghirdetik a következő fordulót.