Párja, Matild elrepült Afrikába, így örökbe fogadták Matyit, a gólyát Ásotthalmon - fotók

– Nemrégiben jelezték, rosszabbra fordult a gólya sorsa, egyrészt tavaly lebetegedett a hidegben, másrészt a család már nem tudta fedezni az ellátását. Egy állatvédő szervezet csirkenyakat vett neki, és megkérték az önkormányzatot, hogy segítsünk a kiszállításban

Évek óta Ásotthalmon tölti a telet egy fehér gólya. Matyi nyolc éve nem utazik vissza Afrikába, egy, a fészkéhez közeli tanya udvarára jár enni.– Matyi úgy gondolta, nem fáradozik azzal, hogy elrepüljön Afrikába, pedig párja, Matild és fiókáik minden évben hazarepülnek – mesélte mosolyogva Toroczkai László polgármester. A gólyapárnak három fiókája született idén, őket is bevezette annak a tanyának az udvarára, ahol nyolc éve enni kap. A falubeliek úgy tudják, először a baromfiudvarba repült be, csipegetett a tyúkok menüjéből, majd kíváncsi természete lévén a macskák ennivalóját is megkóstolta.– Később apukám dobott neki egy darab kutyaszalámit, az lett a kedvence – mesélte Krisztin Mónika, aki azon a tanyán él, amelynek udvarán otthonosan mozog Matyi. Ottjártunkkor nem az udvaron, hanem a ház előtti részen sétált, egyáltalán nem ijedt meg az idegenektől. Mónika elmesélte, szülei nevezték el a gólyapárt, amelynek hím tagja 2011-ben telelt először náluk.Azt a mai napig nem tudják, valójában miért marad itt. Azért, mert elkezdték etetni, vagy azért, mert – egy madárszakértő szerint – eltört a szárnya. Jó pár éve az önkormányzat is segít a családnak élelmezni a madarat, ha elfogyott a kutyaszalámi, ők biztosították az utánpótlást.– fűzte hozzá a polgármester, aki nemrégiben meglátogatta Matyit és a családot. Eldöntötte, a település örökbe fogadja a gólyát, amely a polgármester szerint akár jelképe is lehet a falunak, hiszen egyre több gyermek születik. Az már biztos, hogy több állatbarátnak köszönhetően adományokból ezen a télen fedezve van a madár élelme, és az önkormányzat is segít, ha szükséges, hogy a jövőben ne kerüljön veszélybe Matyi sorsa.