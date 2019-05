Pénteken nyílik a XL. Nyári Tárlat a REÖK-ben - fotógaléria

– 120-130 alkotást lehet látni a kétszintes tárlaton. Rengetegen jelentkeztek, adtak be munkát, s épp ezért a tárlat egyik előnye a sokszínűség. Ezt rögtön az első terem is alátámasztja

Rengeteg képzőművészeti alkotás érkezett idén, így sok volt a munkája a XL. Nyári Tárlat zsűrijének. Közel 700 alkotásból kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Szeged kiemelkedő országos képzőművészeti seregszemléjét, a legfontosabb hazai kortárs alkotók műveivel, egészen július közepéig nézhetik meg a látogatók.– mondta Nátyi Róbert művészettörténész, a kiállítás kurátora. – A rendezés persze minden évben az akkori adottságoktól függ. Nagy dilemma volt, hogy felemeljük-e a kiállított képek számát 150-160 köré, több termet kinyitva az érdeklődőknek. A zsűri végül meghagyta a szigorú szelekciós vonalat.Az ország szinte minden szegletéből érkeztek alkotások. Ezek közül választott a háromtagú zsűri, Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas és Nagy Gábor Munkácsy-díjas képzőművész, valamint Nátyi Róbert. A tárlat nívójának megfelelően olyan alkotókat válogattak be, mint például Pataki Ferenc, Sinkó János, Sejben Lajos, Lányi Adrienn vagy Darázs János, de számos új művészt is megismerhetnek a látogatók. A szabadbeadásos rendszer mellett a korábbi évekhez hasonlóan meghívást kaptak további neves művészek is. A jubileumi Nyári Tárlaton többek például Hérics Nándor, de Kovács Péter munkáival is találkozhatunk.