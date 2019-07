Pénzügyi vetélkedő az önkormányzati táborban

Turnusonként több mint kétszáz gyerek vesz részt az önkormányzati napközis táborban – ez a legnépesebb nyári program a városban. A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában gyülekeznek minden reggel, a programok nagy része azonban külső helyszínen zajlik. Tegnap délután viszont az épületben játszott minden gyerek, a Junior Achievement Magyarország munkatársai ugyanis programot szerveztek számukra.– Nekünk is éppen most zaj­lik a táborunk a Szent-Györgyi Albert Agórában, így a sa­­ját táborosaink szintén részt vesznek a vetélkedő lebonyolításában – mesélte lapunknak Gergely Orsolya, az alapítvány ügyvezetője. Hat állomást hoztak létre, amelyek mindegyikén pénzügyi, vállalkozási témában játszhatnak a gyerekek. A cél, hogy a mindennapokban szükséges pénzügyi ismereteket já­tékos formában adják át.Az egyik állomáson például a Legyen Ön is milliomos! mintájára készített kvízen vehettek részt a gyerekek: az okostáblán olyan kérdések villantak fel, mint hogy miből készül a pénz. A gumicukor nem volt jó megoldás, de legalább jót nevetett rajta mindenki. Egy másik teremben szintén a gyorsaság és a szemfülesség számított: ott licitálni kellett különböző emberi értékekre. A leggyorsabban a szeretet és a gazdagság kelt el, maximális összegért.Az aulában cégek logóit kellett felismerni. Nem meglepő módon az online világhoz kapcsolódó ábrákat ugyanolyan nagy százalékban be tudták azonosítani, de az energiaital- vagy az autómárkák nem mindenkinek mentek. Ennél a feladatnál már csak egy bizonyult nehezebbnek: ahol pá­­rosítani kellett különböző címletekkel, hogy milyen képek vannak a bankjegyeken.– Biztos, hogy a húszezresen van Deák Ferenc? – gondolkozott hangosan a gyerekek felnőtt segítője. Arról pedig, hogy a bankjegy hátoldalán milyen épület látható, még kevesebb elképzelése volt.A program célja nem az volt, hogy mélyreható pénzügyi ismeretekre tegyenek szert a zömében alsós táborozók, arra azonban tökéletes volt, hogy nyáron is hasznos, értelmes időtöltésben legyen részük.