Piarista diákok találkoztak Szegeden - galéria

Több mint 150, többségében tizedik és tizenegyedik évfolyamos középiskolás diák vett részt a hétvégi Piarista Ifjúsági Találkozón Szegeden. Az összes piarista iskolából, vagyis Nagykanizsáról, Nagykőrösről, Kecskemétről, Mosonmagyaróvárról, Sátoraljaújhelyről, Vácról, Budapestről és Gödről is érkeztek diákok, hogy – ahogy a főszervező Molnár Lehel fogalmazott - megtapasztalják a helyinél tágasabb piarista közeget. - Az idei év tematikájának mondanivalója, hogy kezet lehet nyújtani egymásnak, támogatni lehet egymást – tette hozzá.A három napos programban szerepeltek lelkiségi programok, sport, táncmulatság és városnéző vetélkedő is. – Az a legjobb, hogy együtt vagyunk és nem csak a saját városunkból ismerünk meg embereket – fogalmazta meg a program lényegét a mosonmagyaróvári Sági Diána. – Itt új barátokat lehet szerezni, akik miatt jövőre is szívesen jövünk – tette hozzá a sátoraljaújhelyi Daróczi Zsófia.