Plácido Domingo koncertjével avatják fel a sportcentrumot

Jó ütemben haladnak a szegedi ifjúsági centrum építési munkálatai – számoltunk be erről nemrég lapunkban (2019. május 10.: Nyárra elkészülhet az ifjúsági centrum), a hiánypótló létesítményben elkészült a fedett rendezvényközpont. Azóta hivatalosan is megerősítették: valóban elkészül, augusztus 28-án Plácido Domingo koncertjével nyitják meg az új létesítményt. Az ifjúsági centrum új nevet is kapott: Szent Gellért Fórumnak keresztelték el.



Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök kifejtette: hosszú előkészítő munka eredménye, hogy idén az egyházmegye adhat otthont a Plácido Domingo Classics fesztiválnak, és a legendás operasztár koncertjével nyithatja meg kapuit a Szent Gellért Fórum. A világhírű művész több évtizedes kimagasló munkája és humanitárius tevékenységei előtt tisztelegve barátai New Yorkban megalapították a Plácido Domingo Classics fesztivált, amelynek rendezési jogát Magyarország is megkapta. Az idén harmadik alkalommal megszervezett fesztivál kiemelt programjait augusztus 25. és 28. között Szegeden tartják.



Plácido Domingo napjaink legnépszerűbb operistája, repertoárján 151 szerep van, több mint bármelyik tenornak valaha a zene történetében. Plácido Domingo estjének vendége Ana María Martínez Grammy-díjas szoprándíva lesz, a koncert állandó közreműködőjét, a MÁV Szimfonikus Zenekart Eugene Kohn dirigálja. Az augusztus 28-án este 8 órakor kezdődő koncertre a jegyeket már árusítják, a legolcsóbb belépő 8900 forint, az ára szektoronként változik. A 8000 fős stadionban a legjobb helyekért 49 ezer 900 forintot kell fizetniük az operakedvelőknek.