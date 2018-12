Plasztikkártya kell a halfogáshoz is

A QR-kóddal ellátott plasztiklapot szeptember óta lehet igényelni személyesen az egyesületnél, a megyei szövetségnél, vagy otthonról, digitálisan. Ehhez a személyi és a lakcímadatok mellett kell az adókártya is, azért, mert ez az egyetlen okmány, amelynek száma a születéstől fogva állandó. Akinek nincs ilyen – figyelmeztet a NAV –, annak célszerű még időben igényelnie. A hatóság az igényléstől számított 15 napon belül postázza az adókártyát, de ha kell, helyettesítő igazolást készít róla.



A horgászkártyát azért vezetik be, hogy egyszerűbb legyen a pecások nyilvántartása és az engedélyváltással kapcsolatos adminisztráció. Az engedélyhez tartozó fogási napló még papírból lesz, és ugyanúgy el kell könyvelni benne a kifogott halakat, ahogy eddig.



Annak érdekében, hogy minél hamarabb lefusson a kártyaigénylés, a Magyar Országos Horgász Szövetség nyereményjátékot is indított, 15 millió forint értékben, azok között, akik december 5-éig regisztráltak a kártyájukért.



– Akik szeptember elején igényelték, azok a napokban már megkapták – mondta Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. – Két hete már a 150 ezret meghaladta az igénylők száma. A gyártás egy kis csúszással kezdődött, de most már tartani tudják a 2–3 hetes átfutási időt. Érdemes még most elintézni ezt, hogy ne kelljen sokat várni, amikor a jövő év elején egyszerre tömegesen váltják ki az engedélyt a horgászok.