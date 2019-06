Plédes piknik Petőfitelepen

A délelőtt gyermek Ki mit tud?-dal kezdődik, majd művészeti csoportok és óvodások lépnek fel. A színes programok között mindenki megtalálhatja a maga számára megfelelőt: kutyaszépség- és ügyességi verseny, lengőteke-bajnokság és kispályás foci is szerepel a kínálatban. Különlegesség idén a családi piknik, vagy ahogy a szervezők elnevezték: a Kockás piknik.



– 14 órától várjuk a családokat a játszótérre, ez remek lehetőség egy délutáni városi sziesztára. Semmibe nem kerül, hogy jól teljen a nap: csak leterítik kedvenc kockás takarójukat a Fő téren a játszótéren, pihennek és cseverésznek régen látott ismerősökkel. Ráadásul versenyt is hirdettünk, a legtartalmasabb piknikkosarat díjazzuk, sőt tréfás versenyen is részt vehetnek a családok – részletezte Jarabekné Treplán Mariann, a művelődési ház vezetője.



A városrész napján idén is megköszönik azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, itt adják át a Petőfitelepért díjat. A nap koncerttel zárul, míg a szentmise vasárnap 10 órától a Jézus Szíve katolikus templomban lesz.