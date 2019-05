Pontosabb képet kapunk az esőzésekről: extrémcsapadék-előrejelző rendszert építenek ki Szegeden

A Mars téri piacépület tetején már üzembe is állították az esővízmérő berendezést. Fotó: Török János

Csütörtökön a Mars téri piacon üzemeltek be egy ilyen berendezést, az épület tetején. Gál Tamás, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docense elmondta, a mérőhálózat azért hiánypótló, mert eddig csak a meteorológiai állomáson rögzítették az időjárási adatokat. Így például április 10-én 10 milliméternyi csapadékot regisztráltak Szegednél, miközben a belvárosban 55 milliméternyi csapadék árasztotta el az utcákat. Mivel egyre gyakoribb, hogy csak kis területeket érint az esőzés, a hálózat jóval pontosabb képet ad majd a csapadékhelyzetről, így pedig az előrejelzéseket is finomítani lehet.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, egy-egy villámárvíz a belterületi csapadékelvezetést is komoly kihívások elé állítja. A projektben így azt is modellezik, milyen beavatkozásokat igényel a hirtelen lezúduló csapadék, és milyen rendszereket kell tervezni a jövőben ahhoz, hogy ez ne bénítsa meg a várost.A mérőhálózat kiépítése 92 ezer Euróba kerül majd, további 40 ezer euróért pedig a Kemes utcai, Garam utcai és Tünde téri óvodába esővízgyűjtő tartályokat telepítenek, hogy aztán az intézmények udvarát ezzel a vízzel locsolják majd. A pályázat uniós forrásból valósul meg, 5 százalékos önrészét a város és az egyetem állja. Az aktuális mérési adatok és az előrejelzések mindenki számára elérhetők lesznek a projekt weboldalán, valamint a közösségi médiában és Android mobilapplikációban.