Porondon az ivóvízhálózat, a zeneművészeti és a Széchenyi tér is

Döntést hoznak majd a volt Gyevi temető területéről és az SZTE Zeneművészeti Kar épületének felújításáról, a közfoglalkoztatás támogatásáról – idén 93 személynek biztosíthatnak megélhetést ezáltal, illetve arról, hogy Bakai Krisztián rendőr alezredes maradjon továbbra is a Tarjánvárosi Rendőrőrs őrsparancsnoka. Szavaznak továbbá annak kapcsán, hogy a Tisza Lajos körút ivóvízhálózatának fejlesztésére és energiatakarékos eszközök beszerzésére pályázatot nyújtson be a város, ez a Boldogasszony sugárút és a Korányi fasor közötti részt érintené. Téma lesz még a foglalkoztatási paktum második üteme, a Környezetgazdálkodás és az SZKT épületének felújításához történő önerő biztosítása, valamint a ligetben kialakított információs pont átadása is. Emellett voksolnak az Újszegedi Szabadtéri Színpad modern technikával történő felszereléséről, a 2019-es sportprogramokról és a Szegedi Tudós Akadémia támogatásáról is.