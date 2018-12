Problémás útfelújítások: mállik a frissen felújított aszfalt

Frissen aszfaltoztak a Maros utcában – máris mállik a burkolat. Fotó: Karnok Csaba

Több panasz is érkezett szerkesztőségünkhöz az elmúlt időszakban szegedi útfelújításokkal kapcsolatban. Móravárosi olvasónk szerint a Mező utcában az útszegély kialakítása során a fehér kavicsot a kivitelező rászórta a fűre, anélkül, hogy a növényzet alá ásott volna vagy szakszerűen árkot mélyített volna a szóróanyagnak.– Többször jeleztük a munkásoknak és az önkormányzatnak is, hogy ne a fűre rakják a kavicsot, hanem ássanak neki helyet, de nem történt változás – mesélték a Mező utcai lakók. Kardos Irén, Móraváros képviselője szerint még az átadás előtt kijavítják az útszegélyt.Egy másik, szintén neve elhallgatását kérő szegedi olvasónk szerint a Maros utcában számos probléma tapasztalható az ottani felújítás kapcsán.– Nem értem, miért a fagyok beállta után kezdenek aszfaltozni, mivel a hideg útburkolathoz a kihűlt aszfalt nem köt hozzá és rosszul tömöríthető. A Maros utcában a burkolat eldolgozása nem megfelelő, a felszín több helyen már most mállik, morzsolódik, ami adódhat a hideg időből és a nem megfelelően meleg aszfaltbetonból, valamint a rossz tömörítésből és keverőtelepi keverésből – feltételezte olvasónk. – Az aszfalt felszíne lyukacsos, hiányos – utóbbiról a helyszínre érve mi is meggyőződtünk, a Maros és az azt keresztező Zárda utcában egyaránt.– Sem a Maros utcai, sem a Zárda utcai munkaterület műszaki átadás-átvétele nem történt még meg – reagálta megkeresésünkre a szegedi polgármesteri hivatal. – A műszaki átadás során a kivitelezőnek a beépített anyagok és az elvégzett munkák megfelelő minőségét is jegyzőkönyvekkel kell igazolnia, az erre használt jegyzőkönyvek és az elvégzett munka ellenőrzése alapján – a kivitelezőtől teljes mértékig független, Szeged város önkormányzata által megbízott, megfelelő mérnöki kamarai jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező – felelős műszaki ellenőr fogja véleményezni, majd az elvégzett munka átvételét vagy az átvétel visszautasítását javasolni az esetleges kivitelezési hibák javítása céljából – fogalmaztak az illetékesek. – A burkolatfelújítási munkákra a kivitelező egy év garanciát vállal. Ennek értelmében a garanciális felülvizsgálat során észlelt hibákat a kivitelező díjmentesen köteles kijavítani.