Prohászka Zsoltra emlékeztek Szegeden

Fotó: Frank Yvette

A Topolya sori sportcsarnoktól indulva sétálva, futva, biciklivel kereshették volna fel az érdeklődők a Prohászka Zsolthoz köthető épületeket, helyszíneket.Az emléktúrán a szervező jelent meg a fiával, eljött még Petrovics Kálmán, egykori világbajnok kajakos a feleségével, de ők az eső miatt inkább bementek edzeni. Két futó is megjelent, de ők azt mondták, amúgy is futnak minden vasárnap reggel és egy biciklis is elsuhant, de az emléktúrán ő sem vett részt.