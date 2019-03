Pusztamérgesi Mol-nyertesünknél főzi a kávét az új masina

A nyertes helyett testvére, Hunyadi Mária vette át a kávéfőzőt kolléganőnktől. Fotó: Frank Yvette

Szegeden volt elintéznivalója Hunyadi Máriának, ezért kisfiával és édesanyjával ugrott be a nyereményért a pusztamérgesi fiatalasszony.– Nekem is van Délmagyarország-előfizetésem, de a játékkal a testvérem, Niki nyert, aki szintén előfizető. Ő viszont két éve Bécsben él, és csak évente 2-3 alkalommal látogat haza. A Mol Partnerkártyát anyukám igényelte meg a nevében, de a férjem fogja használni. Ő ugyanis sokat vezet: az építőiparban dolgozik, és megyeszerte autóval közlekedik. Jól jön, hogy ezután literenként 6 forinttal kevesebbért tud tankolni – mesélte a fiatalasszony.A gyesen lévő édesanya nem egyedül érkezett a nyereményért: három fia közül a legkisebb, a kétéves Gergő, illetve Mária édesanyja, Almási Sándorné Mária is vele tartott. Amíg a 30 éves fiatalasszony napközben a pusztamérgesi általános iskolában irodai munkát végez, addig édesanyja vigyáz a kis Gergőre. A nagymama jól bírja a gyűrődést, hiszen öt gyermeket nevelt fel, akik közül a 12 és 13 évesek még vele élnek.Kiderült, az újsággal évek óta játszanak, most a Telekosár-nyereményre hajtanak, amelyre március 19-ig lehet beküldeni a szelvényeket. Hunyadi Mária az újságban a napi viccet keresi, utána elolvassa a számára legérdekesebb híreket. Szívesen lapozgatja a mellékleteket is: a Lillát, a Lakás és Kertet, illetve a Gasztromagazint.– Ha hallok valamilyen megyei balesetről, azonnal a delmagyar.hu oldalra kattintok, ott minden részletet megtudok. Ott akadtam rá a játékfelhívásra is, és azonnal szóltam anyukámnak, hogy Niki nevében regisztráljon. Meg is örült a nyereménynek, mert nagyon szeret kávézni, én csak néha kóstolok bele a férjem kávéjába.Akik regisztráltak a delmagyar.hu/mol oldalon, literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson. Ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. A Mol Partnerkártyát minden regisztráló a postán keresztül kapja meg.