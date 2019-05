Rabi Viktória: Soha többé főbérlőt - Kutyával szinte lehetetlen albérletbe költözni

Rabi Viktória tucatnyi albérletben élt 17 év alatt kutyáival. Barátjával, Norbival és két mentett kutyájukkal végül családi segítséggel egy tápéi kertes házba költöztek, ahol senkit nem zavarnak az ebek.

Fotó: Arany T. János

– Tizenkilenc éve, 16 éves korom óta van kutyám, ebből tizenhét évig albérletben laktam – kezdte a szegedi Rabi Viktória, akit arról kérdeztünk, mennyire nehéz kutyával albérletet találni. Röviden: majdnem lehetetlen. A cél érdekében külön Facebook-csoportok léteznek, ahol ismerősökön keresztül sikeresebbnek tűnik az albérletkeresés.A napokban jelent meg az egyik országos hírportálon az ingatlan.com statisztikáira hivatkozva, hogy csak minden tizedik lakástulajdonos nyilatkozik úgy, hogy enged kisállatot a lakásába, valamint, hogy Budapesten átlagosan 20 ezer forinttal, vagyis 13 százalékkal többet kell fizetni egy olyan kiadó lakásért vagy házért, amibe kisállat vihető. Az ingatlanközvetítő oldal statisztikája szerint Szegeden mindössze 3,35 százalék az aránya azoknak az albérleteknek, ahol állatbarát a főbérlő, vagyis beenged háziállatot.– Az első albérletem az első kutyámmal, Duffyval egy Római körúti panel volt majdnem húsz évvel ezelőtt, de akkor még nem volt ekkora probléma a kutya. A konyhában felszedte a linóleumot, a szobában a szőnyeget, amit ki is cseréltünk, de egyikből se volt gond. Később egyre nehezebb volt kutyával albérletet találni, laktam Alsóvároson, a Sárosi utcában, a Zápor-tónál, az Olajos utcában – sorolta Viktória.Édesapja segítségével öt évvel ezelőtt lakást vettek a Kálvária sugárúton, a hamburgeres közelében, ahonnan rövid időn belül a szomszédok elüldözték a kutya miatt. – A nyugdíjas lakók petíciót írtak, feljelentettek, bíróságra jártam, elállták az utat a folyosón. Végül ők győztek, eladtuk a lakást, másfél milliót buktunk.Viki és kutyája innen a Gál utcába, majd a Szent György térre költözött. A végső megoldást ismét családi segítség jelentette: barátja, Norbi szülei segítségével Tápén egy sarki házat vettek meg, ahol végre két mentett kutyájuk, Joe és Lili is jól érzi magát. – Soha többé főbérlőt – tette hozzá nevetve.Viki tapasztalatait megerősítették az általunk megkérdezett szegedi ingatlanosok is. Berkes Kriszta ingatlanközvetítő a lehetetlennel sorolta egy kategóriába a kutyabarát főbérlőt. – Nagyon ritka, hogy beengednek háziállatot. A legtöbb főbérlő első kikötése, hogy állat nem jöhet. Szinte vadászni kell az állatbarát főbérlőt, ilyen ingatlant találni pedig több hónap – magyarázta az ingatlanos.A város egyik legnagyobb ingatlanirodájának ügyvezetője, Bozsó Bence azt mondta, bútorozatlan lakást könnyebben adnak ki kutyásoknak, mert ott ha rombol a kutya, akkor a bérlő saját bútorát teszi tönkre. – A legtöbb tulaj nem akar emiatt a többi tulajdonossal konfliktusba keveredni, ezért egyből kikötik, hogy kutya nem jöhet. Nemrég két kutyásnak találtam albérletet, de több hónapba telt – osztotta meg tapasztalatait az ingatlanos. Bozsó Bence megjegyezte, néhány főbérlőt egy hónappal több kaucióval meg lehet győzni, hogy kutyát engedjen be. – Hozzám még nem érkezett panasz tulajdonosoktól kutya miatt – tette hozzá.