Rábólintottak a Szerelmes Shakespeare költségeire

A darabot – ahogy szerdai lapunkban megírtuk – július 12-én és 13-án mutatják be a Dóm téren. Egy előadásért 21 millió 590 ezer forintot fizet a város, de ha a szervezők úgy döntenek, hogy szükség lesz a 14-i, vasárnapi előadásra is, akkor az további 19 millió 50 ezer forintba kerül. Az esőnapok július 14. és 16. között lesznek. A Madách Színház által fizetendő jogdíjakra is biztosít forrást a szabadtéri: ez a nettó jegybevétel 15,1 százaléka plusz áfa. A Madách Színház minden szegedi próbára és előadásra színházi gyakorlattal rendelkező műszaki személyzetet kap a várostól, valamint egy páholyt az előadásokra. A főpróbára a szabadtéri jegyet nem árusít, ugyanakkor a Madách Színháznak 50 darab jegyet biztosít.