Radikális kikapcsolódás múlttal és jövővel: jön a L´art pour L´art, az abszurd humoráról is ismert társulat

A L'art pour l'art legújabb előadásával lett nagykorú, elvégre ez a 18. színházi estjük.

A L'art pour l'art Társulatot sokan ismerik sajátos humorukról. Előadásaikkal mosolyt csalnak az emberek arcára, nem lesz ez másként december 27-én sem. A produkcióról ezúttal is szokásos stílusukban, sejtelmesen nyilatkoztak, amikor arról érdeklődtünk, mostani darabjuk mitől aktuális.– Szerencsére a társulat minden jelenete, dala, vetítése, verse, figurájának ténykedése addig aktuális lesz, amíg ember él a Földön, mert mindig mellőzte az aktuális történések, a közéleti vonatkozások halvány szikráját is. Színpadi jelenlétünk aktualitását csak az határozza meg, hogy a közönség akar-e látni bennünket vagy nem. A telt házas előadások egyelőre az első opciót erősítik. És hogy lesz dolgunk még a jövőben is, azt a cím is előrevetíti: Mintha elvágtál volna, éreztetve, hogy van még tennivaló – mondta Dolák-Saly Róbert.A színház honlapja szerint a társulat elmúlt és elkövetkezendő 30 évének legjobb jelenetei kerültek bele a darabba. Hogyan született meg a produkció?– Egy része megvolt, mivel most néhány klasszikus jelenetet és dalt is felújítottunk. A vadonatúj részét pedig megírás segítségével hoztuk létre. Ebben mindenki jeleskedett – mondta a színész, utalva a társulat többi tagjára. Szászi Mónira, Laár Andrásra és Pethő Th. Zsoltra. Továbbá azt is megtudhattuk, hogy az előadás rekordidő alatt készült el, és a címe hogyan született meg. – Ha a régebbi műsorszámokat is figyelembe vesszük, akkor potom húsz év alatt már meg is volt a darab, aminek azért ez lett a címe, mert Zsolt ötlete feleslegessé tette, hogy más címen gondolkodjunk. Egyébként ez a 18. színházi estünk, ami azt jelzi, hogy ezzel a produkcióval társulatunk a felnőttkorba lépett. Persze mindent elkövetünk, hogy ne nőjön be a fejünk lágya, mert az károsan hatna az előadásainkra. A szegedi műsorunkra ennek a gondolatnak a jegyében minden kedves érdeklődőt hatványozott szeretettel várunk – tette hozzá Dolák-Saly Róbert.