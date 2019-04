Reaktor a Tiszán: most már pontosan tudjuk, honnan hová ment a túlméretes szállítmány - fotók

Bodrogkisfaludon, a 37-es úton, Szerencsen és Gesztelyen keresztül érkezett meg Miskolc közvetlen közelébe. Arnót és Felsőzsolca között állították meg nappalra, csütörtök este 19 órakor pedig folytatta útját a kamion. Először a 3-as főúton, majd az M30-ason ment tovább, a 306-os úton ért el a miskolci Repülőtéri útra, majd Szirmabesenyő belterülete után a 26-os úton haladt tovább a Borsodchem székhelyéig – írja a boon.hu.

az IHO cikkében arról is találnak bőven információt - térképekkel -, hogyan sikerült elszállítani a tengertől Szegedig. A szállítmány majdnem egy hónapig hajózott magyar vizeken, egy szerbiai kitérővel. Az Északi-tengertől Bajáig vihették az árut folyami hajózás keretében, ott csatlakozhatott a tolóhajó is, amin a bajai székhelyű vállalat tábláját láttuk. A vámkezelésről az IHO oldalán találnak részleteket. Összefoglalva az történhetett, hogy a mohácsi határvámhivatal kiléptette az országból - és az EU vámjogi területéről - az uszályt, majd az Titel magasságában elindult felfelé a Tiszán. Az uniós beléptetést a szegedi vámosok végezhették, azt nem tudni, tranzitban ment-e tovább a Borsod megyei vámhivatal felé, vagy Szegeden vámkezelték. Majdnem két hétig tartott még, amíg a Tiszán, majd Tokajnál letérve a Tiszáról, a Bodrogon tovább hajózva eljutott a bodrogkeresztúri kompkikötőbe. Ott további két napig tartott a közúti szállítás szervezése.

Túlméretes szállítmányt bonyolult közúton eljuttatni a végcéljához. Mérete miatt éjjelente tudják szállítani az utakon, és olykor vezetékeket is le kell szerelni a hatalmas teher miatt - itt végigkövethetik, hogyan boldogultak az eddigi legnagyobb közúti teherrel Magyarországon . Ezért is választották a vízi szállítást a kazincbarcikai Borsodchem új sósavbontó reaktora esetében. A reaktort szállító uszályt véletlenül vettük észre, majd olvasói jelzés alapján tudtuk meg, mi úszott a Tiszán -Hiába tettük fel kérdéseinket, a szállítást szervező MVM-OKIT Zrt. kommunikációs osztálya nem adhatott bővebb felvilágosítást a fuvarról., hogy iparági körökben már egy ideje keringett a történet: folyami hajózással szállítanának el egy nagy kiterjedésű árut Kazincbarcikára, méghozzá az Északi-tengertől. Március 21-én Budapestnél fotózta le a Dunán a lap munkatársa a reaktort, amit mi március 29-én a Tiszán láttunk felfelé haladni uszályon, Szegednél. Az uszályon szerb felségjelzés volt, egy bajai székhelyű, folyami hajózással foglalkozó vállalat tábláját találtuk még rajta. A vállalat üzemelteti a boszorkányszigeti kikötő-telephelyet is 2013 óta.A következő dátum április 12. - ekkor kapcsolódott be a tudósításba a boon.hu is, úgy fogalmaztak, újabb gépszörny szeli át a megye útjait.A fotókat látva bebizonyosodott: ugyanarról a vegyipari reaktorról van szó, amelyet többen is láttak a Dunán és a Tiszán is az elmúlt hetekben. Mivel ezúttal is csak éjszakánként haladt a teher közúton, április 10-én este indult a reaktor a bodrogkeresztúri kompkikötőből.