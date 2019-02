Régi Délmagyarokat rejtett a tápéi padlás - az interneten árulja a kordokumentumokat Horváth István

Régi Délmagyarországokat rejtett a ház padlása, ahová három éve költöztek be Horváth Istvánék.

Fotó: Török János

– Amikor megvettük a házat, 2016-ban elkezdtük kipakolni a bent felhalmozott rengeteg cuccot. Lomtalanítani kellett, még az udvar is tele volt. Felmentem a padlásra, és ott találtam ezeket – mutatott a közel száz darab Délmagyarországra a tápéi Horváth István.Horváthék padlásán 1977. májusi, 1997. májusi és néhány, a nyolcvanas évekből származó Délmagyar lapult.– Rákerestem a neten, és láttam, hogy van, aki árulja a régi újságokat, gondoltam, én is megpróbálom – mesélte a fiatalember. – Én meg megkaptam, hogy nem látom az értékét, mert már gyújtósnak rég elhasználtam volna az újságokat – kapcsolódott be a beszélgetésbe István felesége, Anita.– Egyébként nem is butaság, mi is eltehettük volna a gyerekek születésekor megjelent újságokat, az is egy emlék – tette hozzá, miközben a korabeli lapokat nézegettük. Előkerült néhány, a szegedi sajtóháborúként elhíresült médiaeseményről tanúskodó példány is az 1991-es lila Délvilág címlapján. Az 1986. április 4-én megjelent lap fejlécét a „felszabadulás" emlékére annak ellenére pirossal nyomtatták, hogy az akkori nyomdatechnika még csak fekete-fehér újság előállítására volt képes.– Az 1977. május elsejei számot a ruzsai vásárban adtam el, egy német srác vitte el 800 forintért. Nem gondoltam volna, hogy pont az fog elkelni – mondta István, aki szintén beleolvasott a régi Délmagyarokba, leginkább a viccek érdekelték, de nem értékelte a korabeli humort. – Kicsit fárasztó faviccek voltak – vélekedett a fiatalember, aki a Facebookon hirdette meg az újságokat. – Rengeteg érdeklődő volt, de valamiért mindenki konkrét lapszámot keresett, amelyek sajnos nem voltak meg – tette hozzá István.