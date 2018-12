Regisztrációjával most nyerhet is!

Kérdése van?



Ha az akcióval, illetve a regisztrációval kapcsolatban kérdése van, kérjük, hívja a 62/567-863-as telefonszámot munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8–16 óra között, pénteken 8–14 óra között, kollégáink készséggel segítenek minden felmerülő kérdésben.

A Mol Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján azon előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, ingyenesen igényelhetnek Mol Partnerkártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul Multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel.A kártya nem automatikusan jár előfizetőinknek, a kedvezményes tankolásra jogosító Mol Partnerkártyát a www.delmagyar.hu/mol internetes oldalon kell igényelni egy regisztrációs űrlap kitöltésével.És ez még nem minden: lapunk nyereményjátékot hirdet a regisztrálók között. A játék lényege, hogy aki a játék időtartama alatt igényli Mol Partnerkártyáját, jogosult részt venni a sorsoláson, amelynek során a játékban részt vevők között véletlenszerű gépi sorsolással 5 darab, egyenként 30.000 forint értékű Mol Group Gift ajándékkártya (üzemanyagkártya) kerül kisorsolásra.Akár ön is szerencsés nyertesünk lehet, ha a december 14-e és január 15-e közötti időszakban igényli Mol Partnerkártyáját. Összegezve tehát, önnek nincs másteendője, mint előfizetőként regisztrálni Partnerkártyájáért a www.delmagyar.hu/mol internetes felületen, és nemcsak a kártyája nyújtotta előnyöket élvezheti, hanem automatikusan részt vesz nyereményjátékunkban is.Igényelje MOL Partnerkártyáját, és nyerjen 30.000 forint értékű MOL Group Gift üzemanyagkártyát!Regisztrációval kapcsolatos tudnivalók: az ingyenes Mol Partnerkártyájára regisztrálni csak élő e-mail-címmel lehet, illetve egy e-mail-címmel egyszer van lehetőség kártyaigénylésre. Kérjük, hogy a regisztráció során olyan e-mail-címet adjon meg, amellyel korábban még nem regisztrált a Mol Multipont Programba!Amennyiben nem rendelkezik még e-mail-címmel, kérje családtagjai, ismerősei segítségét, mert enélkül nem tud élni a kedvezményekkel. Ma már rengeteg szolgáltatónál (így például hotmail.com, gmail.com, freemail.hu) elvégezhetjük a pár perces folyamatot. Nem kell megijedni, az e-mail-cím létrehozása néhány egyszerű lépésben, magyar nyelven is elvégezhető.A regisztráció során figyeljen arra, hogy vezetékneve és keresztneve maximális hossza nem lehet több mint 26 karakter, mivel ez kerül Partnerkártyájára. A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges a Délmagyarország-előfizetéséhez tartozó 6 számjegyű előfizetői kód, amelyet számlája jobb felső sarkában, a neve felett talál.Az elkészült kártyát a Mol Nyrt. 30 napon belül postázza az ön által megadott címre. Érdemes tehát igényelni a kedvezményes tankolásra jogosító kártyát, hiszen minél gyorsabban csatlakoznak, annál hamarabb vehetik igénybe a kedvezményeket.A nyereményjátékban való részvétel szabályzatát megtalálja a delmagyar.hu-n.