Rékasi Károly Szegedre is elhozta Wass Albert-estjét - fotók

Siemers Éva, Cike, Szeleczky Zita. Mind fontos nők voltak az erdélyi magyar író, Wass Albert életében, aki talán irodalmunk legellentmondásosabb alakja. Szombat este betekintést nyerhettünk lelkébe, megtudhattunk, mit érzett, amikor New Yorkba emigrált. Rékasi Károly meghitt leveleket olvasott fel. Ez egy kevésbé ismert része az író életének, de azért a legismertebb művek is elhangzottak, így például az Üzenet haza című verse is. Wass Albert-estje Szerelmem, Erdély címen fut, kisebb megszakításokkal lassan már 10 éve.Rékasi Károly nem eszköztelenül állt a nézők elő: magával hozta az Adjátok vissza hegyeimet! című film egyes felvételeit, és zenei aláfestéssel hallhattuk a leveleket. Ezek sok személyes információt tartalmaztak, élete meghitt részleteiről is megtudhattunk ezt-azt. Írt az ocsmány olajos vízről, a szomorú dokkokról, de idővel levelei megváltoztak.Lelkesen üzent körútjáról, hogy ismét írhat, ugyanakkor elhalványuló szerelem gondolatát is papírra vetette. Megírta, mennyire más a tengeren túli világ, hogy már nem gróf, csak egy egyszerű ember, négy gyerekkel. Azoknak is élmény volt az est, akik most először találkoztak Wass Albert munkásságával.– Néhány évvel ezelőtt álltam már itt, de amikor most beértem, libabőrös lettem. Azért, mert egy gyönyörű kör zárult itt be számomra. Itt voltam főiskolás koromban, most pedig egy csodálatos anyag kétszázadik előadásán – avatta be érzéseibe a nőzőket a színész.– Ez egy hatalmas út. Kétszáz előadás alatt az ember lelkébe ivódik.