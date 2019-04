Remekelt a radnótis diák a matekolimpián

Nagy sikert aratott a magyar csapat a lányoknak rendezett matekolimpián Kijevben. Kerekes Anna aranyérmet, Hámori Janka ezüstöt, Kocsis Anett és Mészáros Anna bronzérmet szerzett, ezzel Magyarország összesítésben a 8. lett az idén kilencedszer megrendezett Európai Leány Matematikai Diákolimpián.Az április közepén Kijevben megtartott versenyen 49 ország 196 versenyzője vett részt nemcsak Európából. A magyar gárda tagjaként utazhatott Ukrajnába a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tizedikes tanulója, Hámori Janka.– A csapat legfiatalabb tagjaként izgultam, amúgy nem vagyok lámpalázas típus. Az volt a célom, hogy bronzérmet szerezzek, végül sikerült az ezüst – mesélte szerényen. Kiderült, azon a héten két másik versenyen is indult volna, az Arany Dániel és a Zrínyi Ilona matematikaverseny országos döntőjébe is bejutott, ám ő a kijevi olimpiát választotta.Janka másodikos volt, amikor először indult matekversenyen. Úgy fogalmazott, máig hálás Tánczosné Fullér Ildikónak, aki támogatta, felkészítette őt. A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolából vezetett az útja a Radnóti hatosztályosába. Itt az első két évben Tigyi István volt a matektanára, majd Schultz János is bekapcsolódott a tanításába. Tigyi István elmondta, már a felvételin látják, ki miben tehetséges, így nem lepődtek meg azon, hogy Janka hozza a sikereket.A lány tavaly nyáron szerzett tudomást arról a matekolimpiáról, amelyet csak lányoknak szerveznek azért, hogy motiválják őket a tudományos pálya felé. Majd minden hónapban kapott egy feladatsort, mentorok segítették a felkészülésüket, amely két írásbeli fordulóval zárult. Így alakult ki a négyes csapat, amelynek egyetlen vidéki tagja volt a szegedi gimnazista.Janka ismerte a többieket, rendszeresen találkoznak matektáborokban, versenyeken, így jó hangulatban telt az egy hét. Az összesítésben 3. helyet szerző legjobb magyar, Kerekes Anna már harmadszor vett részt az olimpián, az ő példáját szeretné követni Janka is, aki elárulta, versenyszezonon kívül ő is átlagos tini, szokott a barátaival találkozni, a házibulikat is kedveli.Röplabdázik, az ifi és NB II-es bajnokságban is játszik. Jövőjét a matematikával képzeli el, az elméleti matek érdekli, Cambridge-be készül, bár ez még változhat, de az biztos, hogy külföldön tanul tovább. Hámori Janka a magyar csapat legfiatalabbjaként ezüstérmet szerzett a lányoknak szervezett diákolimpián. A Radnóti-gimnázium tizedikes diákja elméleti matematikával szeretne majd foglalkozni.