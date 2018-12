Rendőrrel fenyegették, mert elvitte a bevásárlókocsit - Az amputált lábú, vak férfi holmijait a földre pakoltatták ki

Az amputált lábú, vak férfi és családja csak bevásárlókocsiban tudta volna hazavinni az ásványvizeket. Fotó: Kuklis István

Tolvajt kiáltva futottak utánuk, mert átvitték az úton a kocsit. Fotó: Kuklis István

– Harmincöt éve lakunk a feleségemmel Szegeden, a Rókusi körúton, így nyitás óta a Tescóba hordjuk a fizetésünket és a nyugdíjunkat. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer így megaláznak itt – kezdte történetét Cseh Lajos. A 67 éves férfi mindkét lábát évekkel ezelőtt amputálták, cukorbetegsége miatt pedig nemrégiben meg is vakult.Felesége tolja mindenhova kerekesszékben, így járnak vásárolni is. Néhány nappal ezelőtt viszont fiával és annak barátnőjével ment át a házukkal szemben lévő áruházba, hat csomag zsugorfóliás ásványvizet vettek.– Általában a kerekesszék fogójára akasztjuk a szatyrot, és abba pakolunk, de amikor ilyen sok ásványvizet vásárolunk, azt nyilván nem tudjuk így hazavinni. Évente néhányszor így áttoljuk a fém bevásárlókocsit az úton a házunkig, otthon kipakolunk, és aztán visszük vissza – mesélte a férfi. Így tettek most is, ám ezúttal nem jutottak messzire.– A fiam tolt engem a kerekesszékben, a barátnője pedig a kocsit. Ő lemaradt mögöttünk, egy lámpaváltással később jött át a zebrán. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy valaki kiabál a hátunk mögött, hogy tolvaj. Mint kiderült, a kocsipakoló volt az, és mindezt ránk értette. Futott a fiam barátnője után, át az úttesten, majd amikor utolérte, megfogta és kipakoltatta a földre az összes vizet, majd visszavitte a kocsit. Még rendőrrel is fenyegetett bennünket – mesélte Cseh Lajos, aki nagyon felháborodott a történteken.– Hogy lehet egy vak, nyomorék embert így megalázni? – háborgott a férfi, aki nem érti, amikor a környék tele van bevásárlókocsikkal, hiszen mindenki széthordja a közeli házakhoz, miért éppen egy sérült nyugdíjas holmijait pakoltatta ki az alkalmazott az utcán a földre és kiabálta el tolvajnak. – Nem is értem, mire gondolt az az ember, mire használnám én azt a bevásárlókocsit, ha már el akarom lopni. Másnap panaszt is tettem az igazgatónál, aki elnézést kért, és egy ajándékkosárral is szerettek volna kiengesztelni. Mi azonban azt a feleségem döntése alapján nem fogadtuk el – mesélte Cseh Lajos.Az ügyben megkerestük a Tesco-Global Áruházak Zrt. külső kommunikációs menedzserét is. Paparó Tamás ismét elnézést kért a történtek miatt. Mint elmondta, az ügyet kivizsgálták, az érintett úrnak és családjának pedig felajánlották, hogy a jövőben, ha vásárolni szeretnének, és ezt jelzik a vevőszolgálati pultnál, az áruház munkatársai segítenek a bevásárlásban. Kérésükre pedig a bevásárlókocsi áruházon kívüli használatát is lehetővé fogják tenni.