Rengetegen voltak a határátkelőkön

A várakozási idő Röszkén elérte a négy órát, de Csanádpalotán, Ásotthalmon és Tiszaszigeten is volt, amikor kétórásra nőtt a várakozási idő.



Elérkezett a szokásos nyári csúcsforgalom a Csongrád me­­gyei határátkelőkön, ami azt jelenti, hogy sokszor órákat kell várni az átjutásra. Ez azért van, mert a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások szabadságra, a turisták pedig nyaralni indulnak. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a Délmagyarországgal azt közölte, hogy ez most egy darabig így lesz. A következő hétvégétől a ki- és belépő oldalon egyaránt nagy forgalom várható, majd augusztus utolsó két hetében már a belépő forgalom lesz erősebb – írták.



A múlt hét végén a Röszke autópálya-határátkelőt több mint 131 ezren, míg a csanádpalotait 128 ezren vették igénybe. Egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas veszi igénybe a Röszke autópálya-­határátkelőhelyet, a nyári sza­badságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet. Ezt az utóbbi években Csanádpalota is megközelítette.



A rendőrök azt javasolják, hogy aki teheti, és gyorsabban szeretne átjutni a határon Szerbia felé, annak célszerű Tompa, Tiszasziget vagy Ásotthalom felé kerülni. Utóbbi két átkelő naponta 7 és 19 óra között van nyitva. Akik Romániába szeretnének utazni, választhatják a 24 órás nyitvatartással működő kiszombori, nagylaki vagy battonyai közúti határátkelőt.



Tiszaszigeten és Ásotthalmon csak szerb és uniós utasok tudják átlépni a határt.