Repülnek a karácsonyfák: Szegeden mulcs és komposzt lesz a közel 20 tonna hulladékból

Jézus megjelenésének ünnepe

Begyűjtések megyeszerte

Ne égessünk! – Csak speciális kazánban tüzelhető el

Szeged magánházas területein – Újszeged, Szőreg, Újszőreg, Tápé, Petőfitelep, Új-Petőfitelep, Baktó, Fodorkert, Béketelep, Kiskundorozsma, Móraváros, Rókus, Szentmihály, Kecskés-telep, Klebelsberg-telep, Gyálarét és Alsóváros – január 12-én és 19-én, szombaton 6 órától gyűjtik be a fenyőfákat. A lakótelepeken kidobott a fenyőfákat január harmadik és negyedik hetében hétköznapokon a szokásos hulladékgyűjtési időpontokban, reggel 6-tól gyűjtik össze.A hagyomány szerint vízkeresztkor, január 6-án szokás lecsupaszítani és kidobni a karácsonyfákat. Mivel ez idén vasárnapra esett, a legtöbben hétfőn reggel, munkába menet tették le a fenyőfát a szemetesek mellé. A lakótelepek kukái mellett már egyre gyűlnek a kisebb-nagyobb fenyők.Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fenyőfákat dísz, fenyőtalp, dekoráció nélkül, lecsupaszítva helyezzék ki, csak ezeket szállítják el. Az igazgató hozzátette, a másfél méternél magasabb fákat nem tudják elszállítani, ezért azt kérik a tulajdonosoktól, hogy ezeket a fákat vágják ketté. Évente közel 35 ezer háztartásból dobnak ki fenyőfát januárban. Ez közel 20 tonna fát jelent, amit ledarálnak, és komposztként, vagy közterületeken mulcsként használnák fel.Akik a következő hetekben nem válnak meg karácsonyfájuktól, azok a szelektív anyagok begyűjtésére létesített hulladékudvarokra vihetik el, ahol térítésmentesen adhatják le fenyőfájukat. Volt, aki már hétfőn reggel vette a fáradságot, és így tett. – Újszegedről hozta el egy férfi idáig a fát, pedig mondtam neki, hogy elvitték volna a háza elől is. Tizenegy éve teljesítek itt szolgálatot, az a tapasztalatom, hogy kevesen hozzák ki a fenyőfát – mondta a Vértói úti hulladékudvar vezetője, Kazareczki Adrián, aki hétfő délelőtt csak ezt az egy fát tudta megmutatni.A Makkosházi körúti Lidl parkolójában pedig egy sándorfalvi házaspárral találkoztunk, akik amerre járnak, utánfutójukra feldobják a kukák mellé kitett fákat. – Általában három utánfutónyit gyűjtünk, mert több már nem férne el otthon. Vegyes tüzelésű kazánunk van, abba egy kis száradás után kiváló. A tél végén, három-négy hétig tudunk vele fűteni, tavaszig kihúzzuk vele – árulta el az asszony.Makón a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási (FBH-NP) Kft. januárban és februárban is végez díjmentes fenyőfabegyűjtést. Ezek időpontjai a hulladékszállítás megszokott időpontjaival azonosak: januárban 14-étől 18-áig, illetve februárban 4-étől 8-áig. A társaság kéri, hogy a fenyőfákat a lakók a ház előtti közterületre rakják ki a gyűjtési napon reggel 7 óráig úgy, hogy a begyűjtést végző kocsi meg tudja közelíteni, és kézi erővel mozgatható legyen.Hódmezővásárhelyen ezen a héten a kommunálishulladék-, illetve a zöldhulladékgyűjtés napján már ki lehet tenni a kukák mellé a karácsonyfát. – Az előző évekhez hasonlóan idén is térítésmentesen szállítjuk el. Ez a szolgáltatásunk része – mondta Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. A tapasztalatok szerint ezzel a lehetőséggel nagyon sok vásárhelyi él. Az igazgató arról is beszélt, hogy a karácsonyfák a felgyői komposztálóba kerülnek.Január 6-a vízkereszt, vagyis Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A katolikus egyházban vízkereszt parancsolt ünnep, vagyis a híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni a háromkirályok – napkeleti bölcsek – látogatásának, Jézus születésének és keresztségének, valamint a kánai menyegzőnek az ünnepeként. Később az ünnep elsődleges témája a keleti egyházban Jézus keresztsége, Nyugaton a háromkirályok látogatása lett.Szentesen és Csongrádon, valamint Árpádhalmon, Csanyteleken, Derekegyházon, Felgyőn, Mindszenten, Nagymágocson, Nagytőkén, Szegváron és Székkutason is az FBH-NP Nonprofit Kft. gyűjti össze a fenyőfákat, a cég januárban és februárban két alkalommal szervez díjmentes fenyőfabegyűjtést. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni gyűjtési napon reggel 7 óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, úgy, hogy gépjárművel megközelíthető és kézi erővel mozgatható legyen.Csongrádon hulladékszállítási napokon január 14. és 18. között, valamint január 28. és február 1. között, Szentesen pedig hulladékszállítási napokon január 14. és 18. között, valamint február 4. és 8. között viszik el a fákat.A kisebb településeken két meghatározott időpontban viszik el a fenyőfákat: Árpádhalmon január 11-én és február 8-án, Csanyteleken január 17-én és február 14-én, Derekegyházon január 14-én és február 11-én, Felgyőn január 24-én és február 21-én, Mindszenten január 15-én és február 5-én, Nagymágocson január 14-én és február 11-én, Nagytőkén január 9-én és február 6-án, Szegváron január 9-én és február 6-án, Székkutason pedig január 7-én és február 4-én.A magas enyvtartalom miatt nem tanácsos a fenyőt eltüzelni. Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, az enyv lerakódik, és károsítja a kémény falát. Emellett nedves is a fa, amitől pedig kátrányosodik a kémény. Legalább egy-két év, mire kiszárad a fenyőfa, de az enyvtartalma akkor is megmarad.A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) közleményében azt írta, az ünnepek után 500–600 ezer fenyőfát gyűjtenek össze és szállítanak el. A fenyőfákat összeaprítják, majd a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű speciális kazánjaiba viszik. A fenyő a magas gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, amelyből elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési gőzt és villamos áramot – olvasható a közleményben.